Henderson vindt vraag na Ajax-NEC van Cristian Willaert raar en krijgt excuses

Jordan Henderson heeft nog altijd geen wedstrijd gewonnen bij Ajax. De ervaren middenvelder krijgt na afloop van de wedstrijd tegen NEC (2-2) de vraag van ESPN-verslaggever Cristian Willaert wat het verschil is tussen het huidige Ajax en het Liverpool waarin hij speelde. Henderson heeft weinig trek om antwoord te geven en krijgt daarna een excuus van Willaert.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat we hier niet hebben gewonnen", zegt Henderson na het duel, waarin Ajax in blessuretijd de 2-2 moest incasseren.

"We hebben zo hard gewerkt en het is altijd moeilijk om je weer op te laden als je midweeks al hebt gespeeld. Donderdag was het ook al lastig, maar we hebben echt alles gegeven. We konden het alleen niet volhouden tot het eind van de wedstrijd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Willaert constateert dat de organisatie bij Ajax in het drukzetten ver te zoeken is. De verslaggever houdt Henderson voor dat dat juist een van de sterke punten is van het Liverpool waarin hij meer dan een decennium speelde.

"Wat is het verschil met Liverpool en wat ontbreekt er op dit moment aan bij Ajax?", wil Willaert weten. Henderson heeft niet direct een antwoord klaar en schiet een beetje in de lach. "Is dat een crazy vraag?", zegt Willaert.

"Een beetje wel, ja", zegt Henderson. "Dit is een heel ander team, met heel andere spelers en een heel andere staf. Alles is anders, dus je kan dat niet zo een-op-een vergelijken. Dat team van toen was inderdaad geweldig in de counterpressing en high pressing."

Henderson weet dat er veel werk aan de winkel is bij Ajax. "We moeten iedere dag keihard werken met de staf en de spelers om beter te worden. Dat gaat om het verdedigen maar ook ons spel aan de bal."

Willaert bedankt Henderson daarna voor het interview. "En sorry voor de silly question", zegt de verslaggever.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties