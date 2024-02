Henderson pakt op veld Ajax-teamgenoot aan: ‘Vriend, wat ben je aan het doen?’

Jordan Henderson was niet blij met de rol van Kristian Hlynsson bij het late tegendoelpunt dat Ajax de zege kostte tegen NEC (2-2). Die conclusie trekt Marciano Vink althans in ESPN's Dit was het Weekend. "Henderson heeft Hlynsson erop gewezen, zag je op de beelden", zegt Vink.

Hlynsson liet in minuut 90+4 invaller Lasse Schöne uit zijn rug weglopen. De ervaren middenvelder van NEC had daardoor de vrijheid om bij de achterlijn een voorzet te geven, die door Rober González werd ingetikt.

Henderson zocht Hlynsson daarna op. "Ik kan niet liplezen, maar ik neem aan dat Henderson heeft gezegd: 'Vriend, het is de 94ste minuut. Wat ben jij aan het doen?'", aldus Vink.

"Hlynsson ging druk naar voren zetten, maar dat deed Henderson zelf al op dat moment. Hij moet gewoon bij Schöne blijven, dan kan Schöne de voorzet niet geven. Dan krijgt hij de bal waarschijnlijk niet eens. Dan is er niks aan de hand."

Vink zoekt naar een verklaring. "Het is een kwestie van onachtzaamheid of laksheid. Vermoeidheid?"

Hlynsson werd overigens met een gelopen afstand van 11,9 kilometer de speler bij Ajax die de meeste meters maakte. Henderson eindigde daar vlak achter op 11,8 kilometer.



