Henderson met de grond gelijk gemaakt na ‘pijnlijk’ interview over Saudi-Arabië

Dinsdag, 5 september 2023 om 13:48 • Bart DHanis • Laatste update: 15:36

Jordan Henderson heeft zich niet bepaald populair gemaakt met zijn interview in The Athletic. De controlerende middenvelder vertrok afgelopen transferperiode naar Saudi-Arabië, een overstap waar menig voetbalvolger al vraagtekens bij zette. Henderson stond in England namelijk bekend als voorvechter van de LHBTIQ-gemeenschap in het profvoetbal.

Henderson droeg in zijn tijd als aanvoerder van Liverpool veelvuldig een regenboog-aanvoerdersband en speelde zelfs met regenboog-veters in zijn schoenen. Hierom kreeg Henderson veel kritiek toen hij de overstap naar Saudi-Arabië maakte, waar LHBTIQ+-rechten een stuk minder hoog in het vaandel staan. Volgens Henderson zelf is zijn overstap naar Al-Ettifaq echter een goede zaak.

Henderson met de armband

“We kunnen onze kop wel in het zand steken en de situatie van een afstandje bekritiseren, maar dan verandert er juist niks”, stelt de voormalig aanvoerder van the Reds. Toch lijkt Henderson zelf niet per se iets te willen veranderen in Saudi-Arabië. Wanneer hem wordt gevraagd of hij van plan is ook bij zijn nieuwe werkgever met een regenboog-armband te gaan spelen, reageert hij: “Het zou kunnen. Maar ik wil de cultuur en religie van Saudi-Arabië wel respecteren. We moeten iedereen respecteren. Als ik met het dragen van de band iemand tegen het zere been stoot, dan doe ik het niet. Als de kans voorbij komt, dan doe ik het wel, want het zijn mijn normen en waarden.”

Dat veel mensen boos zijn vanwege de transfer van Henderson, kan hij ook wel weer begrijpen. “Ik begrijp de frustratie en de boosheid wel. Maar ik kan alleen zeggen dat het me spijt dat mensen zich er zo over voelen.” Tenslotte geeft hij ook nog antwoord op de vraag of hij voor het geld naar het Midden-Oosten is vertrokken. “Mensen kunnen me geloven of niet, maar in mijn carrière is geld nooit een motivatie geweest. Begrijp me niet verkeerd: het financiële plaatje moet wel goed zijn, je moet je gewenst voelen en je moet je gewaardeerd voelen. Geld is daar een onderdeel van. Maar dat was niet de enige reden.” Op X zijn de reacties op het interview niet mals. Mensen verwijten de Liverpool-legende hypocrisie en betichten hem van leugens. Anderen noemen hem naïef of denken dat hij zichzelf probeert te overtuigen dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

Jordan Henderson is either extremely naive or desperately trying to convince himself that he’s made the right choice. Probably both. The answer about Qatar workers/Amnesty international etc is truly extraordinary. https://t.co/YleR2FVvYo — Joe Rimmer (@JoeRimmer88) September 5, 2023

You might not like some of the answers but this is pure, unfiltered journalism. Find it strange that some would have preferred Henderson not to speak or PR his way out. At least we now know what he thinks and roughly how far his knowledge extends. https://t.co/ADxi1f2KQc — Simon Hughes (@Simon_Hughes__) September 5, 2023