‘Henderson maakt indruk. Het is abnormaal, hij slaapt zelfs bijna in de gym’

Sepp van den Berg is altijd enorm onder de indruk geweest van Jordan Henderson. In de podcast Titelstrijd van Voetbalnieuws laat de voormalig ploeggenoot van de winterse aankoop van Ajax weten dat hij altijd enorm onder de indruk was van het leiderschap van Henderson.

Volgens Van den Berg, die momenteel op huurbasis bij FSV Mainz 05 speelt, maakt de middenvelder van Ajax een groot verschil in de kleedkamer.

De verdediger maakte in de zomer van 2019 voor circa twee miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, waar hij plotseling met onder meer Henderson kwam te spelen. Vooral de arbeidsethos maakte veel indruk op Van den Berg.

“Als je dan jongens als Henderson, Sadio Mané en Mohamed Salah bezig ziet. Dat is abnormaal. Ze sliepen bijna in de gym.” Zelfs zonder een woord te spreken gaven de sterren van Liverpool een duidelijk signaal af.

“Henderson hoefde niet eens wat te zeggen. Als je hem ziet zitten als eerste en jij komt elke ochtend laat aankakken. Dat laat wel een indruk achter. Hij neemt jongens automatisch mee. Ik dacht alleen maar: ik wil ook naar dat niveau en prijzen winnen. Dan moet ik dat misschien ook maar gaan doen.”

Verder laat Van den Berg weten ook geïmponeerd te zijn door de voetballende kwaliteiten van de 81-voudig international van Engeland.

“Aan de bal vind ik hem fantastisch. Hij kan dribbelen, is snel en heeft een vaste trap. Ik hoop hem ook aanvallend mooie dingen te zien doen, maar bij Ajax kan hij momenteel op zes het beste vanuit het teambelang spelen”, aldus de verdediger.

