Henderson maakt bij eerste ontmoeting met John van ‘t Schip meteen indruk

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de behind the scenes-beelden van de komst van Jordan Henderson naar Ajax.

De Amsterdammers geven hun supporters met een tien minuten durende video een inkijkje in de eerste dag van Henderson als speler van Ajax. De 33-jarige controleur verbond zich donderdag voor 2,5 jaar aan de Nederlandse recordkampioen. Henderson komt over van Al-Ettifaq, met wie hij overeen is gekomen over de ontbinding van zijn contract.

De eerste fysieke ontmoeting tussen Henderson en Van 't Schip.

In de video op YouTube is hoe Henderson van Schiphol wordt opgehaald door spelersbegeleider Herman Pinkster, waarna hij op Sportpark De Toekomst een medische keuring ondergaat. Tijdens het doen van enkele medische testen vindt ook de eerste ontmoeting met trainer John van 't Schip plaats. Het valt de oefenmeester van Ajax direct op dat Henderson er erg fit uitziet.

Daarna wordt Henderson klaargestoomd voor de presentatie, geeft hij zijn eerst interview aan Ajax TV en krijgt hij een rondleiding door het stadion van hoofdscout Kelvin de Lang, die ook tijdelijk als directeur voetbalzaken fungeert.

