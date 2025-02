Henderson legt eerlijk uit waarom hij aanvoerdersband van Ajax donderdag niet om had

Jordan Henderson heeft zondag openhartig gesproken over zijn vertreksoap bij Ajax. De 34-jarige middenvelder, die in de nadrukkelijke belangstelling stond van AS Monaco, legt na zege op Feyenoord (2-1) uit waarom hij donderdag in de Europa League tegen Galatasray zonder aanvoerdersband speelde.

Donderdag verschenen berichten in de media dat Henderson naar Monaco zou vertrekken. Ajax hield de routinier echter aan zijn contract, al was dat die avond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Galatasaray nog niet zeker.

Remko Pasveer was donderdag de captain van Ajax. "De reden dat ik geen aanvoerder was, waar een groot ding van gemaakt werd, was omdat ik me die avond niet comfortabel voelde om de band te dragen", legt Henderson uit voor de camera van ESPN. "Dat had te maken met informatie die ik vlak voor de aftrap kreeg. Ik wist tijdens de wedstrijd niet wat er zou gaan gebeuren."

Henderson heeft absoluut niet gedreigd met werkweigering, zo benadrukt de Engelsman. "Ik heb tegen de trainer gezegd: 'Ik doe mijn taak als je me opstelt.' En dat heb ik gedaan. Als je kijkt naar mijn prestaties donderdag en vandaag dan kun je zien dat ik volledig gecommitteerd ben aan Ajax. Ik geef alles voor deze club zolang ik hier ben."

"Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb de wedstrijd gespeeld. Ik weet niet of iedereen dat zou hebben gedaan, als je alle informatie zou hebben over alles dat op de achtergrond speelde."

Volgens Henderson was het niet direct duidelijk dat hij niet weg mocht. "We kennen allemaal de financiële situatie van Ajax. De club moet geld verdienen, bijvoorbeeld door iets te doen met de grootverdieners. Ik ben daar een van. Daar gaat het altijd over in de media, weet je wel: 'Het salaris van Henderson...'"

Toen Monaco zich meldde, volgden lastige gesprekken tussen Henderson en de clubleiding van Ajax. "De club moest bepalen of ik een van de spelers was die van de loonlijst kon. Het waren moeilijke gesprekken. Ik heb gezegd hoe ik me voelde over de richting die de club op moet. Een moeilijke situatie voor iedereen. Er spelen ook dingen waar mensen niets van weten. Maar uiteindelijk hebben we besloten dat ik hier blijf. En daar ben ik heel blij mee."