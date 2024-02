Henderson kan niet spelen voor Ajax: Van 't Schip wijzigt elftal rigoureus

De opstelling van Ajax voor het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt is bekend. Trainer John van 't Schip kiest er onder meer voor om een basisplaats uit te delen aan Carlos Forbs. Steven Berghuis is fit genoeg bevonden en staat eveneens aan de aftrap in het Aspmyra Stadion. Dat geldt niet voor Jordan Henderson: hij ontbreekt bij de selectie, terwijl Kenneth Taylor op de bank start. De wedstrijd begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj verdedigt zoals gewoonlijk het doel van de Amsterdammers. De Duitser ziet de defensie voor zich gevormd worden door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Op het middenveld moeten Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nummer 10 Kristian Hlynsson van bruikbare ballen voorzien. Voorin wordt spits Brian Brobbey geflankeerd door Berghuis (rechts) en Forbs (links).

Ajax wist zich vorige week in de heenwedstrijd uit geslagen positie terug te knokken. De Noren leidden met 0-2, totdat het in de blessuretijd in elkaar stortte bij Bodø. Oliver Bjørtuft kreeg een directe rode kaart, waarna Van den Boomen de daaropvolgende strafschop benutte. Nog dieper in blessuretijd tekende Berghuis met een fraaie chipbal voor de 2-2 eindstand.

Ondanks het enorme verschil in budget en status ziet Van 't Schip niet Ajax, maar Bodø als de lichte favoriet om door te stoten naar de achtste finales van de Conference League. "Ze spelen thuis, op kunstgras en hebben eerder tegen sterke Europese ploegen goede resultaten behaald", doelde de trainer woensdag onder meer op de 6-1 winst op AS Roma in oktober 2021. "Maar dat zegt niet dat wij hier niet kunnen winnen."

Ajax leek langzamerhand uit het diepe dal te zijn gekropen, maar de afgelopen weken is er weer zand in de motor terechtgekomen. Afgelopen zondag resulteerde dat in de eigen Johan Cruijff ArenA in een 2-2 gelijkspel tegen NEC. Na afloop was Van 't Schip bijzonder fel en wees hij onder meer op het gebrek aan kwaliteit in zijn selectie.

"Ik heb gewoon gezegd dat we kwalitatief ergens naartoe willen en dat we daar nog niet zijn", blikte Van 't Schip terug op zijn uitlatingen na het duel met de Nijmegenaren. "Als Ajax wil je gaan voor de eerste plek. Dat gaat nu niet en dat heeft zijn redenen. Als je zondag Berghuis en Steven Bergwijn mist, dan scheelt dat nogal. Nu stonden jongens op hun plaats die dat niet gewend zijn of nog heel jong zijn." Aanvoerder Bergwijn is er donderdag ook nog niet bij.

Ajax liet in de heenwedstrijd tegen Bodø grote gaten vallen. Trainer Kjetil Knutsen houdt dan ook rekening met een compacter Ajax. "Misschien zijn ze nu wat voorzichtiger en gaan ze meer op de counter spelen. Wij zullen in ieder geval trouw blijven aan onze eigen speelstijl. Het was heel vervelend om vorige week die twee late treffers te incasseren, maar we hadden wel het gevoel dat we een goede prestatie hadden geleverd", aldus Knutsen.

Opstelling FK Bodø/Glimt: Haug; Wembangomo, Moe, Gundersen, Bjørkan; Saltnes, Berg, Grønbæk; Sørli, Evjen, Hauge.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Hlynsson, Tahirovic; Berghuis, Brobbey, Forbs.

