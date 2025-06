'Henderson is in het veld altijd bezig met trash talk... Ik zal je een voorbeeld geven van wat hij zegt'

Felix Brych kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn ontmoetingen met Jordan Henderson. De recordarbiter van de Bundesliga, die onlangs stopte, onthult bij talkSPORT dat hij de huidige Ajax-aanvoerder als een van de meest spraakzame spelers op het veld beschouwde.

“Toen ik hem zag, wist ik meteen: ik moet hem in de gaten houden”, aldus Brych over Henderson. “Hij was de hele wedstrijd bezig met trash talk. James Milner trouwens ook. Soms was hij stil, soms juist weer heel aanwezig.”

Volgens de Duitser is het verschil in communicatie tussen Engelse en Duitse spelers opvallend groot. “In Duitsland is praten op het veld veel agressiever. In Engeland gaat dat op een andere manier,” legde Brych uit. “Dat wist ik gelukkig van tevoren, maar het blijft toch wennen.”

Vooral de Engelse gewoonte om de scheidsrechter continu van commentaar te voorzien viel hem op. “Henderson had altijd die opmerkingen: ‘Dat is geen overtreding, in Engeland laten we het spel juist doorgaan’ en dat soort dingen.”

Toch kon Brych het op den duur wel waarderen. “Dat soort frisse praat hoort blijkbaar bij het Engelse voetbal. Uiteindelijk begon ik het zelfs leuk te vinden. Tijdens mijn laatste wedstrijden in Liverpool kon ik er prima mee omgaan”, lachte de arbiter.

De 49-jarige Brych sloot afgelopen seizoen zijn loopbaan af. Hij noemt het ‘mooi geweest’ na een carrière van ruim twintig jaar aan de top. “Op een gegeven moment voel je dat je fysieke grens bereikt is. Het wordt steeds zwaarder om het niveau vol te houden. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf,” aldus de Duitser.