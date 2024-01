Henderson heeft werkvergunning binnen en verschijnt op trainingsveld van Ajax

Het lijkt erop dat Jordan Henderson dit weekend zijn debuut voor Ajax gaat maken tegen Heracles Almelo. De NOS schrijft woensdagmorgen dat de Engelsman zijn werkvergunning in handen heeft. Hij traint daarom woensdag ook al mee bij de Amsterdammers.

Volgens Mike Verweij, journalist bij De Telegraaf zal in de komende dagen beoordeeld moeten worden of de ervaren controleur fit genoeg is om dit weekend al minuten te maken.

???????????????? Jordan Henderson completing his first training session with Ajax! ?? pic.twitter.com/wKAcNaQH5M — EuroFoot (@eurofootcom) January 24, 2024

Dat Henderson fit genoeg is om te starten, lijkt wel het geval te zijn. De spelverdeler kwam dit seizoen al zeventien keer in actie namens Al-Ettifaq. Hij gaf vier assists.

De voormalig aanvoerder van Liverpool maakt dan meteen kennis met de kunstgrasvelden in Nederland. Erve Asito in Almelo is een van de drie stadions met kunstgras in Nederland. (Samen met Excelsior en FC Volendam).

Afgelopen zondag, toen Ajax met 4-1 won van RKC Waalwijk, was Henderson al aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De kersverse aanwinst werd na 45 seconden in beeld genomen, waarna de supporters van Ajax volledig uit hun dak gingen.

Dat Henderson zaterdag tegen Heracles speelgerechtigd is, is goed nieuws voor de Amsterdammers. Eerst leek het erop dat de 81-voudig international pas in februari kon aansluiten. In dat geval zou hij de kraker tegen PSV moeten missen.

In Amsterdam gaat Henderson een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro bruto opstrijken, waar hij een nettosalaris van 3,2 miljoen euro overhoudt, zo meldden betrokkenen bij de deal aan Voetbalzone.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties