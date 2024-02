Henderson geeft eerste interview na Ajax-debuut: ‘Maar verwacht dit niet van me’

Jordan Henderson kijkt met een trots gevoel terug op zijn debuut voor Ajax. De middenvelder wist de topper tegen PSV weliswaar niet te winnen met zijn ploeg (1-1), maar hij benadrukt in gesprek met Hans Kraay junior voor de camera van ESPN dat het een grote eer was om in de Johan Cruijff ArenA te mogen spelen.

De topper tussen Ajax en PSV heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In de Johan Cruijff ArenA stond er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het bord. Steven Berghuis opende de score namens Ajax, waarna Luuk de Jong de stand weer in balans trok.

Het gelijkspel betekent het tweede puntenverlies voor koploper PSV van dit Eredivisie-seizoen. Ondertussen blijft Ajax door het gelijkspel op plek vijf staan. Het was bovenal een bijzonder duel voor Henderson, die debuteerde in de ploeg van trainer John van ‘t Schip.

“Het was een goede wedstrijd”, vindt Henderson. “De sfeer was geweldig en er waren twee ploegen die wilden winnen. Het was een speciale dag voor mij en mijn familie. Het was erg bijzonder om in dit stadion te spelen. Het is een geweldig stadion.”

“Ik was wel een beetje nerveus voor de wedstrijd, maar het was meer gezonde spanning: zin om te spelen. Ik heb al een tijd niet zo’n grote wedstrijd gespeeld. Het was een geweldig gevoel en de ploeg is geweldig.”

“Wat we nog meer van mij kunnen verwachten? Ik geef altijd honderd procent voor het team, voor de club. En wat jullie niet van mij kunnen wachten? Nou, ik ga niet iedere week scoren”, lacht de middenvelder.

“Ik kan zeker dingen beter doen, maar het was een eer en voorrecht om op het veld te staan. Ik voel me fit en heb negentig minuten gemaakt, dus daar ben ik blij mee. Helaas konden we de winnende treffer niet maken”, aldus Henderson.

