Henderson: ‘Denk dat het een speciaal WK wordt als Saudi-Arabië het organiseert’

Maandag, 16 oktober 2023 om 12:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:51

Jordan Henderson zou het toejuichen als Saudi-Arabië het WK van 2034 mag organiseren. Dat zegt de 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq in een promotievideo. “Ik ben hier nu twee maanden en er zijn geen problemen geweest met de fans of iets dergelijks”, klinkt het onder meer.

“Ik denk dat Saudi-Arabië tegen die tijd (2034, red.) een behoorlijk goed WK kan neerzetten om eerlijk te zijn. Ik denk dat het een speciaal toernooi wordt als zij het mogen organiseren”, zegt Henderson, die Liverpool deze zomer na twaalf jaar inruilde voor Al-Ettifaq.

“Ik ben hier nu twee maanden en er zijn geen problemen geweest met de fans of iets dergelijks. Ik denk dat de supporters hier zullen genieten, ook al zullen ze nog wel lang moeten wachten tot de start van het toernooi.” De 79-voudig international van Engeland wijst naar het WK in Qatar van vorig jaar. “Als je kijkt naar hoe Qatar het organiseerde, dat was een goed toernooi.”

“De fans hebben genoten van dat toernooi en ik denk dat het in Saudi-Arabië niet anders zal zijn”, vervolgt Henderson, die ook ingaat op de kritiek aan zijn adres. “Ik ben geen politicus. Ik ga niet de politiek in. Het enige wat ik doe is me concentreren op het voetbal en proberen mensen te helpen die om mijn hulp hebben gevraagd. Ik ben in Saudi-Arabië om de competitie en mijn team beter te maken en om zelf beter te worden.”

Henderson werd vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Australië (1-0) uitgefloten door de eigen supporters. Dat had alles te maken met zijn stap naar Saudi-Arabië. De kritiek komt met name vanuit de hoek van de LHBTI+-gemeenschap. Henderson was in zijn tijd bij Liverpool een uitgesproken voorvechter voor deze groepering, waardoor hij werd verweten ‘hypocriet’ te zijn door naar Saudi-Arabië te verkassen.

Henderson lijkt echter niet wakker te liggen van de fluitconcerten. “Als mensen mij willen uitfluiten omdat ik in een ander land speel is dat prima. Iedereen zal een mening hebben over voetballen in Saudi-Arabië.”

“Ik heb in het verleden uitgelegd waarom ik deze keuze heb gemaakt. Het is aan mensen of ze dat geloven of niet. Het zal niks veranderen aan hoe ik mij inzet voor het Engelse team. Ik geef altijd alles.”