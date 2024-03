‘Henderson omstredener dan ooit in Engeland: selectie ernstig in gevaar’

Gareth Southgate heeft een aantal moeilijke keuzes te maken met het oog op het komende EK. De bondscoach van de Engelse nationale ploeg maakt donderdag zijn selectie bekend voor de vriendschappelijke interlands tegen Brazilië en België. Heet hangijzer? Jordan Henderson.

De middenvelder van Ajax kwam al tachtig keer uit voor de nationale ploeg, maar lijkt omstredener dan ooit. Richard Jolly schetst in The Independent dat Henderson serieus moet vrezen voor zijn plek in de selectie.

Twee spelers die hem in de nek hijgen zijn Kalvin Phillips (West Ham United) en Kobbie Mainoo (Manchester United). Laatstgenoemde stond nog nooit in de basis bij een officiële wedstrijd ten tijde van de laatste interlands van Engeland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nadeel voor Henderson is dat de EK-selectie uit 23 spelers bestaat. Tijdens het EK van 2020 en het WK in 2022 mochten bondscoaches 26 spelers selecteren. Het maakt dat Southgate minder kan experimenteren.

Voordeel is dat twee mogelijke alternatieven geblesseerd zijn: Trent Alexander-Arnold en ploeggenoot Curtis Jones, beiden van Liverpool. Van de 29-jarige James Ward-Prowse wordt aangenomen dat hij niet meer in aanmerking komt.

Vier namen die onomstreden zijn op het middenveld van de Engelsen zijn James Maddison (Tottenham Hotspur), Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) en Jude Bellingham (Real Madrid).

Engeland speelt op 23 maart op Wembley tegen Brazilië en neemt het drie dagen later op tegen de Belgen. Kort voor het Europees kampioenschap wachten nog twee laatste tests met Bosnië en Herzegovina (3 juni) en IJsland (7 juni).

Voor de Engelsen begint het EK op 16 juni tegen Servië. The Three Lions zijn verder ingedeeld in een poule met Denemarken en Slovenië.

Moet Jordan Henderson mee naar het EK? Ja Nee Stem Moet Jordan Henderson mee naar het EK? Ja 44% Nee 56% Totaal aantal stemmen: 137 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties