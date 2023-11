Hélène mist één PSV'er op wedstrijdformulier: 'Waar is hij eigenlijk?'

Zondag, 12 november 2023 om 12:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

Isaac Babadi hoeft voorlopig niet op al te veel speeltijd te rekenen onder Peter Bosz. De middenvelder van PSV hoefde dit seizoen in de Eredivisie nog maar twee keer op een basisplaats te rekenen en zit zondag tegen PEC Zwolle niet eens bij de wedstrijdselectie. Opvallend, vindt Hélène Hendriks.

"Waar is Babadi eigenlijk, want die zag ik helemaal niet staan", vraagt Hendriks aan Bosz voor aanvang van PSV - PEC Zwolle. "We maken per speler andere keuzes wanneer we ze wel of niet op de bank zitten", aldus de PSV-trainer. "We hebben nu een andere keuze gemaakt."

In de ogen van Bosz puzzelt hij best veel aan zijn elftal. "Met name op de 10-positie. Op de vleugels kunnen we ook veel wisselen. En dat doen we ook. Nu was het fysiek niet nodig, omdat we drie dagen tussen de wedstrijd met Lens hebben gehad."

Tegen PEC Zwolle kiest Bosz opnieuw voor Guus Til als nummer 10. "We denken dat we met hem een loper hebben en op die manier Zwolle pijn kunnen te doen. Ik baseer de keuze voor de nummer 10 op basis van hoe ze invallen of spelen. Alle vier hebben ze mij nog geen enkele keer teleurgesteld. Dus kun je kijken wat een tegenstander vraagt."

Volgens Bosz wordt het steeds moeilijker om de eerstvolgende wedstrijd te winnen. "Alle ploegen willen van ons winnen en ons het eerste puntverlies toedienen. Dat betekent dat wij iedere wedstrijd beter moeten zijn dan de wedstrijd ervoor."

Bosz blijft daardoor kritisch op zijn ploeg. "We krijgen natuurlijk heel veel kansen, maar je moet zorgen dat je een zo hoog mogelijk rendement haalt. Maar ook het weggeven van kansen. We geven niet veel kansen weg, maar soms ook te veel. Het moet in alles beter."