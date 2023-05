Hélène Hendriks doet eigen onderzoek: ‘Woerts spreekt niet de waarheid’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 10:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:05

ESPN ligt op koers om de televisierechten van de Eredivisie te behouden, zo stelt Hélène Hendriks. De Telegraaf en sportmarketeer Chris Woerts berichtten eerder dat het besluit over de televisierechten van de Eredivisie is uitgesteld omdat de clubs niet tevreden zijn met de ESPN/Disney-deal. Hier is volgens Hendriks echter niets van waar.

Het uitstellen van het besluit is naar verluidt mede tot stand gekomen doordat een consortium van kabelmaatschappijen bereid is een hogere prijs neer te leggen voor de Eredivisie-rechten. KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA zouden een gezamenlijk bod hebben neergelegd waarbij de Eredivisie gegarandeerd jaarlijks 180 miljoen euro zou ontvangen voor de live-televisierechten. Wilfred Genee confronteert Hendriks bij Vandaag Inside met de eerdere berichtgeving van Woerts. “Chris Woerts spreekt niet de waarheid”, legt hij de presentatrice van ESPN voor.

“Ik heb zoveel gehoord over die mediadeal, maar ESPN is ontzettend dicht bij een akkoord”, zegt Hendriks vervolgens. “Volgens mij zijn alle clubs voor de deal met ESPN. Alleen moeten ze alles nog goed uitwerken. Ze willen er drie besluiten aan vastkoppelen. Een van de belangrijkste is de afdracht van de Europese gelden door Ajax, PSV en Feyenoord. Dat is nu vijf procent, maar daar willen ze 2,5 procent van maken. Dan denk je: dat is echt heel veel minder geld. Maar doordat de Europese toernooien groter worden, blijft het bedrag onder aan de streep bijna hetzelfde. Zo zijn er nog wat dingen, maar ze zijn het aan het uitwerken.”

Hendriks ‘weet bijna niet beter’ dan dat het rond gaat komen met ESPN. Ook gaat ze in op eerdere uitspraken van Woerts over Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV. De Jong wordt vanaf nu door commercieel directeur van Ajax Menno Geelen en algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn bijgestaan tijdens de onderhandelingen met ESPN, omdat clubs niet tevreden over zijn functioneren zouden zijn. “Jan de Jong heeft helemaal geen ruzie", stelt Hendriks. “Dat is niet waar. Eenhoorn en Geelen zitten in een klankbordgroep. Ze hebben gewoon vertrouwen in Jan de Jong. Ze hebben zijn contract verlengd.”

Voetbal International meldde eerder ook dat de clubs hun twijfels hebben bij het verlengen van het contract van De Jong. Maandag werd bekend dat de directeur langer verbonden blijft aan de Eredivisie CV. Dat besluit werd unaniem genomen op de vergadering van vennoten. Er is nu gekozen voor een verlenging van drie jaar, ‘maar mét een duidelijke exitclausule na één jaar’. “Nadat de uitzendrechtendeal is afgerond kunnen de clubs dus van De Jong af, mocht dat nodig geacht worden”, schreef VI.