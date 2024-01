Hélène Hendriks bezorgt De Oranjewinter nieuw kijkcijferrecord

Hélène Hendriks heeft een nieuw kijkcijferrecord op haar naam geschreven. De presentatrice van de dagelijkse talkshow De Oranjewinter wist deze week liefst 1.058.000 kijkers te trekken, zo meldt kijkcijferexpert Tina Nijkamp op Instagram.

"Het is een zeer zonnige kijkcijferochtend voor Hélène Hendriks en het team van De Oranjewinter", schrijft Nijkamp op Instagram. "Hélène noteert een nieuw record: 1.058.000 kijkers en 25,6 procent in de leeftijd van 25-54 jaar. Het vorige record stond op 1.046.000 kijkers."

Hendriks behaalde afgelopen zomer veel succes met het programma De Oranjezomer. Als beloning kreeg ze de toezegging dat ze deze winter De Oranjewinter mag presenteren. De dagelijkse talkshow is twee weken op het tijdslot van Vandaag Inside te zien op televisie.

Het succes van De Oranjezomer leverde Hendriks vorig jaar de Televizier-Ring Presentator op. Haar programma was ook genomineerd voor een Ring, maar die prijs ging naar de serie Oogappels.

Castricum en Joling

Nijkamp duidt het succes van De Oranjewinter. "Is er sprake van een Rutger (Castricum, red.) en Gerard (Joling, red.)-effect? Ja. Van Gerard Joling is bekend dat hij een kijkcijfermagneet is, maar het blijkt steeds meer dat Rutger toch echt een beetje zit te verpieteren op kijkcijferkrater NPO3 en aan de randen van de nacht op NPO2."

Castricum was onlangs lovend over Hendriks. "Het leuke aan Hélène vind ik dat als wij spreken over het programma, ik altijd begin over de kijkcijfers, terwijl Hélène het liever heeft over hoe het programma was en hoe het inhoudelijk verliep. Dat vind ik wel een goed teken."

De vergelijking met Vandaag Inside vindt Castricum niet terecht. "Ik vind nou juist dat we dat niet meer moeten doen. Ik vind dat Hélène het op eigen kracht doet en dat ze een heel eigen programma neerzet op haar eigen manier."

