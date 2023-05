Hélène heeft nieuwe info over carrière Ihattaren: situatie draait 180 graden

Donderdag, 4 mei 2023 om 00:39 • Mart van Mourik

Hélène Hendriks weet dat Mohamed Ihattaren niet meer aan het trainen is bij Juventus. Te gast in het programma Vandaag Inside vertelt ze dat de aanvallende middenvelder twee maanden geleden ‘best goed op weg’ was, maar dat hij inmiddels niet meer aan het trainen. “Ik denk dat Juventus een dossier aan het opbouwen is”, concludeert de presentatrice.

Op 19 maart meldde Tuttosport dat Juventus overwoog om Ihattaren in te schrijven voor het Next Gen-elftal van de club in de Italiaanse Serie C. Een maand daarvoor kwam Ihattaren al aan in Turijn en liet via sociale media regelmatig zien hard te werken aan zijn fitheid en conditie. Juventus was tevreden met het werk dat de middenvelder annex buitenspeler verrichtte en wilde hem motiveren met een plek in de wedstrijdselectie van het tweede elftal.

Inmiddels is de situatie 180 graden gedraaid, weet Hendriks te melden. "Hij was twee maanden geleden best goed op weg. Hij zou daar bij Juventus Next Gen in de Serie C spelen. Maar hij is nu weer terug, traint niet meer en ik denk dat ze bij Juventus een dossier aan het opbouwen zijn om afscheid van hem te nemen.” Eeuwig zonde, concludeert de tafelgast. "Ik denk dat niemand zoveel kansen heeft gehad als hij. En hij is nog steeds maar 21.”

Collega Johan Derksen vreest voor een zware toekomst voor Ihattaren. “Bij PSV en Ajax heeft iedereen zijn stinkende best gedaan om die jongen overeind te houden en ik denk dat Juventus dat ook serieus heeft geprobeerd. Vergeet het maar. Dat loopt financieel natuurlijk verkeerd af met die jongeman. Hij is 21 en heeft wel een paar centjes verdiend, maar hij is daar zo doorheen, want hij leeft als een filmster met zijn gekke auto's. Hij komt in de goot terecht en dan weet je wel wat er gebeurt”, aldus Derksen.