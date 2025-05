Helmond Sport neemt beslissing over toekomst van Robert Maaskant

Robert Maaskant en Helmond Sport gaan na dit seizoen niet meer verder met elkaar, zo meldt de club via de eigen kanalen. De oefenmeester stapte in februari in als vervanger van Kevin Hofland. Als interim-trainer zou de voormalig trainer van NAC Breda en VVV-Venlo de ploeg naar het einde van het seizoen loodsen. Na deze periode heeft de club besloten om de wegen te scheiden.

Helmond Sport is dit seizoen dertiende geworden in de Keuken Kampioen Divisie en heeft de play-offs om promotie dus niet gehaald. Van de laatste vijf wedstrijden verloor de ploeg van Maaskant er vier en werd er één gelijk gespeeld.

Op de site laat Maaskant weten een positieve tijd te hebben gehad. “Ik heb mijn interim-periode als positief ervaren en Helmond Sport als een ambitieuze club leren kennen. Ik vind het mooi dat ik de overgang naar het prachtige nieuwe stadion mee heb gemaakt en met inspirerende mensen heb mogen werken. Ik wens Helmond Sport alle succes in de toekomst en zal zeker de club blijven volgen.”

Technisch directeur Jurgen Streppel bedankt Maaskant. “We zijn Robert dankbaar voor de inzet en betrokkenheid die hij de afgelopen maanden in Helmond Sport heeft gestoken.”

“In februari was hij bereid ons naar het einde van dit seizoen te leiden. Daarvoor zijn we hem dankbaar en wij wensen hem het beste voor zijn verdere carrière.”

Maaskant begon in het profvoetbal als assistent-trainer van Ab Fafié bij Go Ahead Eagles tijdens het seizoen 1995/96. Zijn eerste klus als hoofdtrainer kreeg hij in de zomer van 1999 bij RBC Roosendaal. Uiteindelijk is hij ook nog trainer geweest van clubs als Go Ahead Eagles, Willem II, FC Groningen en Dinamo Minsk in Wit-Rusland.

In veertien duels pakte Maaskant gemiddeld 0,97 punten per wedstrijd. Wat de voormalig kroonprins van het Nederlandse trainersgilde volgend seizoen gaat doen is nog onbekend.