Hélène Hendriks laat van zich horen en geeft update over haar gezondheid

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Hélène Hendriks, die op Instagram van zich laat horen na een rugoperatie.

Hendriks ging een aantal weken geleden onder het mes. De presentatrice van Ziggo Sport had een beknelde zenuw in haar rug. Haar comeback bij SBS voor De Oranjzomer is al een aantal keer uitgesteld.

Nu laat de presentarrice op Instagram weten dat het goed gaat met haar. “Allereerst natuurlijk enorm bedankt voor alle mooie kaarten, knutsels, berichten en knuffels. Zo ontzettend lief, gezellig en soms ook ontroerend om te lezen!”





“De moeite en het gebaar: dankjewel”, gaat ze verder. “Verder gaat het goed! Ben gewoon aan het herstellen, zoals iedereen na een operatie en probeer uiteraard zo snel mogelijk weer alles te kunnen en te doen.”

“Alle liefs, ook van Bobbie”, sluit ze vervolgens af. De Oranjezomer wordt momenteel gepresenteerd door Johnny de Mol en Thomas van Groningen.