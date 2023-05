Heldenrol van Memphis bij Atlético krijgt geen spoedig vervolg

Woensdag, 3 mei 2023 om 17:51 • Tom Rofekamp

Memphis Depay kan woensdag niet in actie komen tegen Cádiz. De aanvaller van Atlético Madrid heeft de voorbereidende training moeten staken vanwege kuitklachten. Memphis was net terug van een dijbeenblessure, die hem een maand had doen toekijken. Bij zijn rentree tegen Real Valladolid stal hij nog de show met een weergaloos solodoelpunt.

Atlético meldt het vervelende nieuws op de clubwebsite. Onderzoek heeft uitgewezen dat Memphis aan zijn rechterkuit geblesseerd is geraakt en opnieuw zal moeten revalideren. Dat is extra wrang voor de Moorddrechter, gezien het feit dat hij net terug was. Memphis raakte eind maart geblesseerd tijdens Nederland - Gibraltar (3-0) en moest vrijwel de gehele maand april toekijken.

?????????????? = terug ??

De Nederlander laat zien dat hij weer helemaal terug is met deze heerlijke prik ??#ZiggoSport #LaLiga #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/pgXgXp5mWQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2023

Afgelopen zondag maakte Memphis zijn rentree, en hij deed dat op uiterst notabele wijze. Met een solo vanaf eigen helft verzorgde de spits het slotakkoord in de 2-5 overwinning op Real Valladolid. Trainer Diego Simeone stak mede daarom uitgebreid de loftrompet over zijn pupil. "Memphis? Hij heeft het gewoon. De diepgang, de power, Memphis heeft gewoon alles. Hij liet precies zien wat we van hem verwachtten", sprak de Argentijn na afloop.

Vooral door blessureleed heeft Memphis' avontuur in Madrid nog niet echt van de grond kunnen komen. De 88-voudig Oranje-international had net een basisplaats veroverd toen hij voor het eerst geblesseerd raakte. De teller staat vooralsnog op negen duels, waarin hij vier keer trefzeker was. Namens Barcelona maakte Memphis er in september ook nog eentje, waardoor zijn LaLiga-totaal op vijf staat.