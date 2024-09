Heldenonthaal voor dolblije Osimhen op vliegveld na transfer naar Galatasaray

Galatasaray heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag versterkt met Victor Osimhen. De 25-jarige spits werd bij Napoli uit de selectie gezet na afgeketste transfers en conflicten met het bestuur van de club. Galatasaray heeft uitkomst geboden.

Osimhen wordt nu voor een seizoen verhuurd aan Galatasaray, dat circa negen of tien miljoen euro van zijn salaris overneemt. De ontsnappingsclausule in zijn contract bij Napoli bedraagt nu 75 miljoen euro. De Italianen kunnen zijn verbintenis tot medio 2027 openbreken.

De kersverse aanwinst van Galatasaray werd maandagnacht als een held onthaald op het vliegveld van Istanbul. Osimhen zelf kon een grote glimach na zijn huurtransfer ook niet onderdrukken.







Mogelijk treft hij Ajax én AZ in het hoofdtoernooi van de Europa League. De Amsterdammers spelen op 30 januari 2025 in de Johan Cruijff ArenA tegen de Turkse topclub. AZ treft Galatasaray op 28 november van dit jaar, eveneens in eigen huis.

Osimhen had zijn zinnen deze zomer gezet op een toptransfer. In zijn contract had hij een afkoopsom staan van 130 miljoen euro, maar geen enkele club was bereid om dat te betalen. Chelsea en Al-Ahli gingen in onderhandeling met Napoli, maar kwamen niet tot een akkoord.



Chelsea bood de Nigeriaan een salaris aan dat naar verluidt ruim twee keer lager was dan wat hij bij Napoli verdient. Daarom wilde hij een transfer naar Londen niet maken, ondanks dat beide clubs het wel met elkaar eens waren geworden.

Al-Ahli bood Osimhen ondertussen een salaris aan van veertig miljoen euro per jaar, en de spits had de overstap graag gemaakt. Deze keer kwam Napoli er echter niet uit met de club uit Saudi-Arabië. Al-Ahli besloot vervolgens maar om door te schakelen, en nam Ivan Toney over van Brentford.

Napoli was dusdanig zeker van een aanstaand vertrek van Osimhen, dat de club zich alvast versterkte met Romelu Lukaku. Osimhen werd uit de selectie gezet, maar doordat de transfermarkt in alle Europese topcompetities al gesloten was, bleven er weinig opties voor de spits over.