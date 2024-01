Hel breekt los bij West Brom - Wolves: fans onder het bloed, politie grijpt in

Het FA Cup-duel tussen West Bromwich Albion en Wolverhampton Wanderers, de zogeheten 'Black Country derby' is zondagmiddag buitengewoon onstuimig verlopen. Na de 0-2 van de Wolves bestormden fans van de thuisploeg het veld, waarna arbiter Thomas Bramall besloot de wedstrijd tijdelijk te onderbreken. Enkele fans raakten gewond en ook de politie moest in actie komen. De Wolves hielden de voorsprong na de hervatting in stand.

Waarschuwing: onderstaand artikel kan schokkende beelden bevatten.

Het was voor het eerst in drie jaar dat West Brom en de Wolves tegenover elkaar stonden. De bezoekers lieten goed merken waarom zij wél op het hoogste niveau acteren, in tegenstelling tot de rivaal.

Vlak voor rust opende Pedro Neto uit een counter de score, waarna Matheus Nunes de marge verdubbelde in minuut 78. Daarna brak de hel los in The Hawthornes.

De West Brom-fans konden de achterstand niet verkroppen, en er braken rellen uit op de tribune. Een groep bestormde zelfs het veld, waardoor Bramall zich genoodzaakt voelde tijdelijk te staken.

Fans raakten gewond – een van hen werd naar het ziekenhuis afgevoerd – en de politie moest ingrijpen. Twee supporters werden nog tijdens de staking gearresteerd.

Na een halfuur waren de gemoederen tot bedaren gebracht, en achtte Bramall het veilig genoeg om te kunnen hervatten. De eindstand stond toen al op het scorebord.

De Wolves bekeren zodoende door naar de vijfde ronde van de FA Cup. De organisatie van het toernooi is een onderzoek gestart naar de incidenten.

Black Country -derby West Bromwichin ja Wolvesin välillä jouduttin tänään keskeyttämään, kun katsomossa otettiin yhteen Wolvesin toisen maalin jälkeen. Ottelua päästiin jatkamaan myöhemmin pitkän tauon päätteeksi.#facupfi #valioliiga pic.twitter.com/23laS65PDF — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) January 28, 2024

It's getting bad now so under rated this derby #WBAWOL pic.twitter.com/72piRosXGF — WEST BROM FAN TV (@ALBIONFANTV) January 28, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties