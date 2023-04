Heitinga: ‘Zijn fouten kunnen eigenlijk niet, maar hij krijgt een nieuwe kans'

Zondag, 16 april 2023 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:15

John Heitinga heeft tekst en uitleg gegeven bij de opstelling van Ajax voor het Eredivisie-duel met FC Emmen. In gesprek met ESPN laat de trainer van de Amsterdammers waarom hij op de linksbackpositie kiest voor de zeventienjarige Jorrel Hato. Tegelijkertijd behoudt Florian Grillitsch het vertrouwen van zijn coach, die in het duel met Fortuna Sittard (4-0) enkele onfortuinlijke passes verstuurde.

“Ik vond dat hij de vorige thuiswedstrijd goed inviel en zijn optreden was voor mij een reden om met hem verder te gaan”, verklaart Heitinga zijn keuze voor Hato. Ook legt hij uit waarom Grillitsch wederom kan rekenen op een basisplek, ondanks dat laatstgenoemde in diverse media de nodige kritiek te verduren kreeg. “Er zijn momenten geweest waarop je zag dat hij ritme miste. Maar wij zien op de trainingen en tijdens de wedstrijden dat hij kan voetballen. Hij kan het spel versnellen en hij kan goed positiespel spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Vorige keer is er een compilatie gemaakt met momentjes die niet best waren, maar we hadden ook een compilatie kunnen maken van goede momenten”, vervolgt Heitinga. “Hij krijgt de kans om het nog een keer te laten zien. Het klopt dat die fouten van de vorige keer eigenlijk niet kunnen, maar we verwachten vandaag ook veel op de helft van de tegenstander te spelen. Tegen betere tegenstanders zullen die fouten inderdaad worden afgestraft, maar hij was niet de enige die slordig was in de openingsfase”, besluit de trainer.

Zoals gebruikelijk verdedigt Gerónimo Rulli zondag het doel van Ajax. De Argentijn ziet het centrale duo Edson Álvarez en Jurriën Timber voor zich. De keuze voor Jorge Sánchez als rechtsback is geen verrassing, maar aan de andere kant is die voor Hato dat wel. De linkspoot krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal en Youri Baas. Laatstgenoemde kreeg de afgelopen weken het vertrouwen, maar verhuist nu dus naar de bank. Het middenveld bestaat uit Grillitsch, die zijn plek behoudt, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Spits Dusan Tadic wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).