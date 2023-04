Heitinga zag ondanks verlies toch een Ajacied met ‘exceptionele kwaliteiten’

John Heitinga is trots op zijn spelers na de verloren bekerfinale. De trainer van Ajax was opnieuw niet opgewassen tegen PSV en zag na de Johan Cruijff Schaal ook de TOTO KNVB Beker naar de Eindhovenaren gaan. Het duel in De Kuip moest uiteindelijk beslist worden na strafschoppen, nadat de reguliere speeltijd en de verlenging geen winnaar opleverden.

"Dit is gewoon kut, Hans", trapt een teneergeslagen Heitinga af voor de camera bij ESPN. "Je krijgt de kansen, maar je benut ze niet. Je moet de 2-0 maken. Maar als ik kijk naar de ploeg, dan hebben ze gestreden en een reactie gegeven. Ik denk dat er ook een winnaarsmentaliteit zichtbaar was. In de eerste helft lag het spel veel stil, maar ze kwamen wel veel voor elkaar op. In de tweede helft moet je die goal maken."

Het is de vierde keer dit seizoen dat PSV als winnaar uit de bus komt tegen Ajax. "Die gifbeker moet leeg", gaat Heitinga verder. Over de opstootjes en vele irritaties wilde de Ajax-trainer niet veel kwijt. "Dit zijn finales, uiteindelijk wil je die winnen. Ik denk dat aan beide kanten de grens werd opgezocht. In de tweede helft slaat de vermoeidheid toe, maar als ik de wedstrijd in Eindhoven (van vorige week, red.) heb gezien en nu, dan heb ik wel een ploeg gezien die echt voor elkaar wilde vechten."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens wat Heitinga van het duo Brian Brobbey - Dusan Tadic vond. Laatstgenoemde speelde verrassend genoeg als nummer 10. "Ik denk dat Brian het vandaag heeft aangetoond. 120 minuten en veel kansen gecreëerd. De samenwerking met Dusan was goed, dat zag je ook een aantal keer waarin Ramalho wilde doorstappen. We weten dat hij (Brobbey, red.) exceptionele kwaliteiten heeft en niet normaal sterk is. Dat heeft hij vandaag in momenten laten zien. Maar er zijn meer spelers die leiderschap hebben getoond."

Dat Brobbey een van de missers was in de strafschoppenserie verwijt Heitinga hem niet. Ook Jurriën Timber en Edson Álvarez faalden. "Ik ga niemand iets kwalijk nemen. Ze gaan achter die bal staan en nemen hun verantwoordelijkheid. Ik kan alleen trots zijn op de ploeg hoe ze gevochten hebben. Finales zijn wel vaker niet zo best. Ik denk dat we de mogelijkheden hebben gehad en dat de ploeg niets te verwijten valt. We gaan ons nu focussen op de volgende. We zullen weer volle bak moeten gaan."

Kenneth Perez begrijpt Heitinga niet

De woorden van Heitinga zorgen voor verbazing bij Kenneth Perez. "Ik weet niet wat hij bedoelt met een stukje leiderschap, dat hij mensen leiderschap heeft zien tonen. Daar was ik wel benieuwd naar wat hij daarmee bedoelde. Als hij al die opstootjes bedoeld met haantjes de voorsten. Als hij daar leiderschap mee bedoelt..." In de rust stelde de Deense analist al dat het 'een schande was om naar te kijken'. Ook Kees Kwakman en Marciano Vink uitten hun bezorgdheid over het niveau in met name de eerste helft.