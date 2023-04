Heitinga zag ‘geweldige’ dingen, maar blijft mysterieus over basisplek tegen PSV

Vrijdag, 21 april 2023 om 18:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:00

John Heitinga wil niet verklappen of Francisco Conceição zondag in de basis start tegen PSV. De Portugees besliste maandag met twee geweldige goals de 'mini-topper' tussen Jong Ajax en Jong PSV (5-4), terwijl concurrent Mohammed Kudus nog altijd ontbreekt. Dat Conceicão excelleert bij de beloften moet echter de norm zijn, vindt Heitinga.

Conceição klopte maandag nadrukkelijk op de deur met zijn optreden op De Toekomst. Eerst kegelde hij de 3-0 na een Arjen Robben-esque dribbel binnen en zijn beslissende 5-3 mocht al even fraai genoemd worden. Heitinga was ooggetuige van dat al, maar weigert vier dagen later met superlatieven te strooien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat de bijdragen van Francisco en de andere jongens van 1 de norm moet zijn", zegt de oefenmeester op de persconferentie voor Ajax - PSV. "Als jij vanuit 1 meespeelt met Jong, moet je een voorbeeld zijn. Ik heb een paar geweldige aanvallen en goals gezien, ook twee van Francisco. Hij is inderdaad een kandidaat die kan gaan spelen." De afgelopen twee wedstrijden stond Steven Berghuis op rechtsbuiten, die met name tegen Fortuna Sittard een uitstekende indruk achterliet met twee goals en twee assists.

Conceição moet zich dit seizoen tot nog toe schikken op het tweede plan. Op een aantal basisplaatsen onder Alfred Schreuder na wordt de kleine Portugees uitsluitend als invaller gebruikt. Tot nu toe kwam Conceição tot 26 optredens in Ajax 1, waarvan zes vanaf het eerste fluitsignaal. Zijn enige goal maakte hij in Champions League-verband, tegen Rangers (1-3 winst). Voor Jong Ajax maakte hij er vijf in zeven duels.