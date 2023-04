Heitinga: ‘Wie zitten daar in de studio? Oké, dan neem ik het mee’

Zondag, 30 april 2023 om 17:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:24

John Heitinga wil zondag tegen PSV veel diepte achter de laatste linie zien. De Ajax-trainer zet in de bekerfinale vol in op aanvallend spel en kiest daarom onder meer voor Brian Brobbey als aanvalsleider, zo vertelt hij bij ESPN. De analisten van de zender vermoeden om die reden dat Heitinga wat afwachtender wil gaan spelen, en dat is ook wat ze hem zouden adviseren. "Wie zitten daar in de studio?", wil Heitinga echter eerst horen.

Ajax werd afgelopen zondag nog overklast door PSV (3-0) en Heitinga is helder over wat hij een week later anders wil zien. "Wat er anders moet is het benutten van je kansen en zuiverheid in balbezit. Ik wil wat meer diepte in het spel hebben, met name in de duels", aldus de keuzeheer. Verslaggever Hans Kraay junior vraagt of de keuze voor Brobbey daaruit voortvloeit, wat Heitinga kan bevestigen.

"Ik heb daar niet lang over na hoeven denken", vertelt hij. "Ik denk dat Dusan (Tadic, red.) heel goed op '10' kan spelen. Daar kan hij zijn assists geven en zorgen voor veel beweging rondom Brian. Wat ik name wil zien is diepte achter de laatste linie van PSV." Kraay jr. legt de mening van de analisten voor. "Betekent dat, wat onze analisten denken, dat je iets gaat leunen? Zodat je wat meer ruimte achter de verdediging krijgt?" Heitinga antwoordt: "Dat zou kunnen, ja."

"Wie zitten er in de studio?", vraagt Heitinga dan. Kraay jr. somt op: "Kenneth Perez, afgestudeerd. Marciano Vink, afgestudeerd. Kees (Kwakman, red.), weet ik niet, maar zit er ook dicht tegenaan en Jan Joost (Van Gangelen, red.)." Heitinga: "En het advies is ietsjes terug? Ik neem het mee", sluit hij af. Het duel in De Kuip wordt om 18.00 uur afgetrapt.