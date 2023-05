Heitinga: ‘We hebben niet op penalty’s geoefend, daar heb ik geen spijt van’

Maandag, 1 mei 2023 om 09:11 • Tom Rofekamp

John Heitinga heeft na de verloren bekerfinale een opmerkelijke uitspraak gedaan. De Ajax-trainer erkende niet geoefend te hebben op strafschoppen en daar ook geen spijt van te hebben. Heitinga vindt strafschoppen te onberekenbaar, omdat er nooit valt te zeggen wie er op zo'n moment nog op het veld staat. "Het blijft een loterij", aldus de jonge oefenmeester.

Nadat de bekerfinale zondag in reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd, trok PSV na strafschoppen aan het langste eind. Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez faalden namens Ajax, voordat Fábio Silva het karwei voor de Eindhovenaren afmaakte. Ruud van Nistelrooij zei na afloop zich voorbereid te hebben op een eventuele strafschoppenserie, maar Heitinga vond dat onnodig, zo vertelde hij.

"We hebben niet op penalty's geoefend. En daar heb ik geen spijt van", sprak de Ajax-trainer op de persconferentie. Heitinga zei 'wel een lijstje te hebben gehad', maar dat hij daar weinig op kon bouwen vanwege de vele wissels. "Uiteindelijk zie je dat er heel veel jonge jongens met veel potentie het veld in komen. Het blijft een loterij en het is zuur dat we op deze manier verliezen."

Volgens Heitinga had Ajax de boel al veel eerder moeten beslissen. "In de tweede helft krijg je kansen en die moet je benutten. Als je die 2-0 maakt wordt het een hele andere wedstrijd. Uiteindelijk penalty's. Die verlies je en dan stap je met een klotegevoel het veld af. Ook als je kijkt naar de fans, die achter ons stonden en geweldig sfeer maakten. Ik blijf het zeggen: we hebben de kansen gekregen, maar ze niet benut."