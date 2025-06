Heitinga was eerst sceptisch over Ajax en sprak met club uit Europese topcompetitie

John Heitinga keerde vorige week als hoofdtrainer terug bij Ajax. De opvolger van Francesco Farioli had echter ook andere opties, zo blijkt uit de podcast KieftJansenEgmondGijp van deze week.

''Heb jij ook tegen Heitinga gezegd om het niet te doen?'', wil Kieft weten van zijn tafelgenoot. ''Eeehh, ja'', antwoordt de zaakwaarnemer van de nieuwe trainer van Ajax na enig nadenken.

''Ik ben blij dat het met Ajax gelukt is. Maar we waren met heel andere clubs bezig'', onthult de ervaren belangenbehartiger. ''Dat Heitinga weg zou gaan bij Liverpool, daar waren we al uit. Omdat hij klaar is om de volgende stap te zetten.''

''Hij ging van West Ham United naar Liverpool en heeft een megajaar gedraaid. Maar hij wil op eigen benen staan. Dat je veel leert in Engeland, moge duidelijk zijn. Het verlengen bij Liverpool was ook een hele serieuze optie, dat wilde de club ook graag'', benadrukt Jansen in zijn analyse over het afgelopen jaar van Heitinga.

''We zijn over heel Europa gaan kijken en kwamen uit bij een club in de Bundesliga. Ik zal de naam niet noemen.'' Kieft noemt direct Bayer Leverkusen, maar Jansen laat zich niet verleiden tot het onthullen van de betreffende Duitse club.

''Maar Ajax kwam toch terug. Ik heb toen gezegd: 'Eigenlijk weet ik niet of dit de juiste keuze is'. John sprak toen met Alex Kroes en heeft daar een ander gevoel aan overgehouden. Dat hij het wél kan'', geeft de zaakwaarnemer een inkijkje in het contact tussen Ajax en Heitinga.

''De combinatie met Marcel Keizer verstevigde het. Die heeft een goede reputatie en kent Heitinga heel goed. Als Bergkamp bij Ajax was gebleven, was Keizer waarschijnlijk hoofdtrainer geworden. We hebben alle voors en tegens afgewogen in dit rare vakgebied en toen gezegd dat we ervoor gingen'', aldus Jansen.

Jansen was sceptisch, maar Heitinga koos uiteindelijk toch voor Ajax. ''Ik had de neiging om een andere kant op te gaan. John heeft dat in zijn gevoel ook een poos gehad, tot er weer contact met Ajax kwam. En Ajax is ook zijn club, hij kent daar echt iedereen.''