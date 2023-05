Heitinga verrast en willigt wens van Hato in; Klaassen verdwijnt naar bank

Zondag, 14 mei 2023 om 13:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:25

De opstelling van Ajax voor het uitduel met FC Groningen is bekend. John Heitinga besluit om Jorrel Hato op zijn favoriete positie te posteren, namelijk die van linker centrale verdediger. Owen Wijndal verschijnt daarom als linksback aan de aftrap. Verder valt de reservebeurt van Davy Klaassen op, evenals het ontbreken van Steven Berghuis en Francisco Conçeição. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Heitinga zei op de persconferentie al dat Berghuis een twijfelgeval was voor zondag. De spelmaker blijkt het duel niet gehaald te hebben. Heitinga besluit daarom Dusan Tadic op '10' te zetten, achter aanvalstrio Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Mohammed Kudus. Tadic wordt op het middenveld vergezeld door Kenneth Taylor en Edson Álvarez. De defensie bestaat van links naar rechts uit Wijndal, Hato, Jurriën Timber en Devyne Rensch. Gerónimo Rulli is doelman van dienst.

De pijnlijke degradatie heeft bij de Trots van het Noorden geleid tot een nieuw, surreëel doel voor de rest van het seizoen: zorgen dat de Groningen-supporters geen nieuwe problemen veroorzaken. Eerder kwamen er supporters het veld op tegen SC Cambuur, kreeg Jetro Willems tegen sc Heerenveen een klap uit het publiek en werd een assistent-scheidsrechter tegen NEC geraakt door een beker bier. Algemeen directeur Wouter Gudde was tegenover RTV Noord dan ook duidelijk: “De grootste winst is als er qua incidenten niks gebeurt." Paulos Abraham, Michael Verrips, Liam van Gelderen, Jetro Willems, Damil Dankerlui en Luciano Valente zijn niet beschikbaar voor trainer Dennis van der Ree.

Net als Groningen kent ook Ajax een teleurstellend seizoen, zij het van een andere orde. De Amsterdammers lijken Champions League-voetbal na het 0-0 gelijkspel tegen AZ definitief te moeten vergeten, al heeft de uittredend landskampioen nog wel twee punten voorsprong op de Alkmaarders. Ajax neemt het na de wedstrijd tegen Groningen nog op tegen de traditioneel lastige tegenstanders FC Utrecht en FC Twente, waardoor een zege in de Euroborg vereist lijkt. Ajax won zijn laatste vier wedstrijden tegen Groningen en eerder dit seizoen werd het in de tweede speelronde liefst 6-1 in de Johan Cruijff ArenA. Steven Bergwijn was toen niet te stoppen en noteerde binnen het uur een hattrick.

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Schreuders, Balker, Bech Sörensen, Musampa, Määtä; Hove, Duarte, Suslov; Antman, Pepi

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Taylor; Tadic; Kudus, Brobbey, Bergwijn