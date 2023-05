Heitinga pakt Kudus hard aan: ‘Nee, dat is niet zijn status, totale onzin!’

John Heitinga is niet blij met het optreden van Mohammed Kudus tegen FC Groningen. Ajax won weliswaar met 2-3, maar het veldspel van de Amsterdammers zag er niet overtuigend uit. Heitinga benoemt voor de camera van ESPN twee cruciale momenten waarbij Kudus niet uitvoerde wat de trainer van Ajax graag had willen zien.

"Bij vlagen waren we goed", opent Heitinga. "De opening was heel goed. We maken de goal (via een penalty van Dusan Tadic, red.) en daarna moet je doordrukken. Dan zit het ook in het gunnen van de bal aan iemand anders. We krijgen een goal tegen..." Invaller Florian Krüger rondde een succesvolle counter van Groningen af. "Vlak daarvoor moet Mohammed Kudus de bal aan Stevie Bergwijn geven", klinkt het duidelijk uit de mond van Heitinga. Kudus ging bij die actie voor eigen succes, maar zag zijn schot simpel geblokt worden. "Uit die omschakeling scoren zij", weet Heitinga.

Ook de rest van het elftal krijgt een verwijt bij het eerste tegendoelpunt van Ajax. "Wij moeten in die restorganisatie beter doorstappen en doordekken." Terwijl Heitinga de beelden ziet, beschrijft hij een fout van Owen Wijndal, die niet kort genoeg zat op Krüger. "Hier zit een aarzeling in, maar Owen moet hier vooruitdekken", zegt Heitinga.

Ajax maakte het in de tweede helft goed en kwam via Brian Brobbey en Jurriën Timber op 1-3. Vlak voor tijd werd het nog spannend toen Laros Duarte er 2-3 van maakte. "De tweede goal van Groningen, daarbij vind ik dat Mohammed Kudus moet meeverdedigen." Verslaggever Cristian Wiellaert vraagt of Kudus zoveel status heeft dat hij niet mee hoeft te verdedigen. "Nee, nee, dat is totale onzin wat ik nu hoor. Natuurlijk moet hij mee. Daarna moeten wij niet achteruitlopen, maar vooruitstappen. Achterin heb je er eentje over namelijk."

"Dit zijn momenten die eruit moeten, maar goed, dit is allemaal wel heel negatief", vervolgt Heitinga. "We hebben gewonnen en drie goals gemaakt en dat hadden er veel meer kunnen zijn. We hadden al op 0-2 moeten komen, maar toen viel die 1-1. We hebben genoeg kansen gecreëerd, alleen je moet ook vertrouwen tanken. Als je 0-2 maakt, dan loop je misschien verder weg. Ook mijn complimenten aan Groningen, dat gedegradeerd is, maar dat ik een van zijn beste wedstrijden heb zien spelen vandaag."