Heitinga onthult hoe hij schorsing Álvarez in topper tegen PSV gaat opvangen

Vrijdag, 21 april 2023 om 16:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:57

Ajax-trainer John Heitinga gaat de schorsing van Edson Álvarez opvangen met Calvin Bassey. De Mexicaan liep in het gewonnen Eredivisie-duel met FC Emmen (3-1) tegen zijn tiende gele kaart van het seizoen aan en mist hierdoor de topper tegen PSV van aanstaande zondag. Heitinga kan in het Philips Stadion ook niet beschikken over Mohammed Kudus en Devyne Rensch, die al al enkele weken kampen met een hamstringblessure.

“Bassey gaat spelen”, geeft Heitinga aan tijdens de voorbereidende persconferentie van de Amsterdammers op het competitieduel met PSV. “Of hij uit de gratie is geraakt? Nee, hoor, alleen de laatste wedstrijden hebben we voor Álvarez centraal in de verdediging gekozen. Die is nu geschorst. Dan is het poppetje voor poppetje in dit geval.”

De trainer van Ajax weerlegt dat Bassey ‘er niets van kan’. “Calvin is een hele goede verdediger. We gaan kijken met welke spelers we het best tegen PSV kunnen spelen. Daar gaat Calvin een belangrijke rol in spelen." De 23-jarige mandekker wordt door Heitinga een 'leergierige jongen’ genoemd. “Hij heeft kwaliteiten, die anderen niet hebben. Dus wij moeten zorgen, dat hij in zijn kracht komt te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zondag een goede prestatie gaat leveren.”

Naast Álvarez, kan Heitinga tegen PSV ook geen beroep doen op Kudus en Rensch. De oefenmeester hoopt dat het tweetal tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker op 30 april, wanneer Ajax het opnieuw opneemt tegen de Eindhovenaren, wél weer in actie kan komen. Ajax mist ook Kian Fitz-Jim. Vrijdagmiddag werd bekend dat de jongeling voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld wegens een enkelblessure.