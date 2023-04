Heitinga: ‘Oh, was hij de Man of the Match? Ik vond ons verschrikkelijk’

Zondag, 16 april 2023 om 22:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:21

John Heitinga is ontevreden over het spel van Ajax tegen FC Emmen. De Amsterdammers wisten weliswaar met 3-1 te winnen, maar de trainer laat na afloop voor de camera van ESPN weten dat hij ‘een verschrikkelijke wedstrijd’ heeft gezien. Verder krijgt Heitinga van verslaggeefster Fresia Cousiño Arias te horen dat Jorge Sánchez de ‘KPN Man of the Match’ is geworden.

“Of ik kan raden wie volgens jullie de Man of the Match is geworden? Nee, vertel maar!”, begint Heitinga na afloop. De trainer lijkt niet onder de indruk van de individuele optredens bij Ajax. “Oké, Sánchez? Nou, ik denk dat het gewoon een hele slechte wedstrijd was van onze kant. Hij was betrokken bij de goals, maar het was vrij matig van onze kant. Leuk voor hem dat hij in ieder geval scoort, en dat is goed voor het zelfvertrouwen.”

“Hoe ik kijk naar de kritiek op hem? Voor mij is het belangrijk om te kijken naar de sterke punten van een speler”, vervolgt Heitinga. “De tekortkomingen van een speler moeten dan worden aangevuld door anderen. Maar je ziet dat hij veel werklust heeft en veel energie op de mat legt. Het is ook niet makkelijk als je bij een nieuwe club komt in een nieuwe omgeving en in een nieuw land. Dan heb je natuurlijk wat tijd nodig om je aan te passen. Maar goed, veel spelers waren vertrokken en het elftal moest weer opgebouwd worden. We moeten ook realistisch zijn: dit is een ander Ajax dan de afgelopen jaren.”

“Ik vond het vandaag een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. We scoorden twee keer voor rust, maar daarna gaven we op eenvoudige wijze een doelpunt weg. Gelukkig konden we daarna nog wel de marge van twee terugpakken. Ik vond het bijna energieloos zoals wij in de eerste helft speelden. Natuurlijk lukte het Emmen om het tempo uit de wedstrijd te halen, maar wij kunnen gewoon veel beter dan we vanavond hebben laten zien”, aldus Heitinga.