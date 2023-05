Heitinga krijgt positief én minder nieuws uit ziekenboeg richting AZ-thuis

Vrijdag, 5 mei 2023 om 12:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:06

John Heitinga kan zaterdagavond weer beschikken over Mohammed Kudus. Ajax wacht in de eigen Johan Cruijff ArenA de topper tegen AZ. Tegenover de terugkeer van Kudus staat de mogelijke afwezigheid van Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller is een twijfelgeval voor het Eredivisie-duel.

Het valt nog te bezien of Heitinga tegen AZ zijn sterkste basiselftal op kan stellen. “Berghuis heeft deze week niet meegetraind en een eigen programma afgewerkt”, zegt de trainer van de Amsterdammers op de clubsite. “Hij moest tijdens de bekerfinale met klachten naar de kant en is voor zaterdagavond een twijfelgeval.”

Ajax moest het afgelopen zondag tijdens de verloren bekerfinale van PSV nog stellen zonder Kudus. De Ghanese aanvaller ontbrak de afgelopen weken vanwege een hamstringblessure. "Voor Kudus kwam de finale te vroeg maar hij heeft daarna wel alle trainingen met de groep meegedaan en is weer beschikbaar”, aldus Heitinga. Ook Devyne Rensch lijkt weer volledig fit. De verdediger maakte in De Kuip zijn rentree na blessureleed met invalbeurt na rust. “Hij is goed uit de strijd gekomen, hij had maandag geen reactie. Dus hij heeft deze week ook gewoon volledig met de groep getraind."

PSV was Ajax in de bekerfinale de baas na een krankzinnige strafschoppenserie. Toch zag Heitinga nog genoeg aanknopingspunten. "Zoals wij zondag tegen PSV een reactie hebben gegeven op de nederlaag van een week eerder, zo mag van onze ploeg zaterdagavond tegen AZ ook een reactie op de verloren finale verwacht worden.” Met nog vier competitieduels op het programma staat Ajax momenteel derde in de Eredivisie. AZ, dat momenteel vierde staat, kan zaterdag met een zege over de regerend landskampioen heen wippen.