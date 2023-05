Heitinga krijgt na ‘CL-echec’ nog door één Ajacied kleine lach op zijn gezicht

Zondag, 7 mei 2023 om 09:05 • Tom Rofekamp

John Heitinga baalt als een stier na het mogelijk cruciale gelijkspel tegen AZ (0-0). Nu Ajax met nog drie wedstrijden te gaan vijf punten achterstaat op nummer twee PSV, lijkt Champions League-voetbal een utopie. In een seizoen getekend door wisselvalligheid, ziet Heitinga echter wel een lichtpuntje in Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger speelde zaterdag wederom een prima wedstrijd en verscheen na afloop ook zelf op de persconferentie.

Ajax kreeg tegen de bezoekers uit Alkmaar meerdere opgelegde kansen, maar slaagde er niet in om te scoren. Met name Brian Brobbey had het vizier niet op scherp staan: de spits schoot oog in oog met Mathew Ryan recht op de AZ-goalie af. Dat zag ook Heitinga. "We hebben grote kansen gekregen en je moet scoren. Dat is ook goed voor je zelfvertrouwen. Met de mogelijkheden die je krijgt moet je op voorsprong komen of in ieder geval jezelf belonen. Maar die bal wilde er niet in", aldus de Ajax-trainer.

Wel wil Heitinga de vechtersgeest van zijn ploeg prijzen, alsook het optreden van Hato. Het vijfde basisoptreden van de tiener bezorgde de oefenmeester zelfs een kleine glimlach, al het euvel despijt. "Ik denk dat Hato een lichtpuntje is. Het is niet voor niets dat we hem overgeheveld hebben naar de A-selectie. We weten wat hij kan, dat hij linksback maar ook links centraal kan spelen. Hij geeft wat rust en het ziet er heel goed uit samen met Jurriën Timber. Voetballend met zijn tweeën durven ze in te dribbelen en in te schuiven, daardoor dwing je je medespelers ook vooruit te spelen. Ik denk dat Jorrel terug mag kijken op een goede periode", vindt Heitinga.

De persoon in kwestie is ook niet ontevreden over zijn ontwikkeling. "Het zijn mooie momenten, die koester je ook", zegt Hato. "Het gaat nu ineens allemaal heel snel." Dat hij in een slecht draaiend Ajax is ingestapt, speelt Hato bovendien geen parten. "Het is wel lastig, maar ik denk dat ik er niet met zoveel moeite ben ingekomen." Hato staat vooralsnog op twaalf duels in Ajax 1, waarvan hij er zeven als invaller meemaakte. Zijn debuut maakte hij op 11 januari, tegen FC Den Bosch in de TOTO KNVB Beker (0-2 winst).