Heitinga: ‘Hij moet zorgen dat hij de nummer één wordt op die positie’

Zondag, 14 mei 2023 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:35

John Heitinga heeft zondagmiddag in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen opnieuw een signaal afgegeven aan Owen Wijndal. De linksback mag het weer eens vanaf het eerste fluitsignaal laten zien, doordat Jorrel Hato links in het centrum wordt geposteerd naast Jurriën Timber. Heitinga ziet tijdens de trainingen een Wijndal die 'graag wil'. Het is nu aan de voormalig AZ'er om zich te bewijzen.

Wijndal, afgelopen zomer gekocht als basisspeler, verscheen dit seizoen slechts twaalf keer aan de aftrap. In de uitwedstrijd tegen Groningen mag hij het opnieuw vanaf het begin laten zien. "Ik vond dat hij goed inviel tegen AZ, ook in de overlap", aldus Heitinga bij ESPN. "Dat is de Owen Wijndal zoals ik hem gezien heb bij AZ. Hij is gekomen en moet vechten voor zijn plek. Doordat Hato naar het centrum schuift, komt er op links een plekje vrij. Dat mag hij invullen vandaag."

Heitinga ziet dat Wijndal er hard aan moet trekken. "Er zijn veel spelers gekomen en gegaan, dan moet je een nieuw elftal gaan formeren", vertelt de Ajax-coach. "Ik zie hem op trainingen en als hij invalt. Je wordt gehaald als basisspeler en je belandt op de bank, dan moet je vechten. Soms moet je ook incasseren. Ik heb in ieder geval iemand gezien die arbeid levert en graag wil. Uiteindelijk moet hij ervoor zorgen dat hij de nummer één wordt op die positie."

Naast de basisplaats van Wijndal valt de reservebeurt van Davy Klaassen op, evenals het ontbreken van Steven Berghuis en Francisco Conçeição. Heitinga besluit om Dusan Tadic op '10' te laten beginnen, achter aanvalstrio Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Mohammed Kudus. De defensie bestaat van links naar rechts uit Wijndal, Hato, Jurriën Timber en Devyne Rensch. Gerónimo Rulli is doelman van dienst. Kenneth Taylor en Edson Álvarez completeren het middenveld.