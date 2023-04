Heitinga heeft tweetal mogelijk terug voor bekerfinale tegen PSV

Vrijdag, 28 april 2023 om 14:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:38

Ajax-trainer John Heitinga kan zondag in de bekerfinale tegen PSV mogelijk weer een beroep doen op Devyne Rensch en Mohammed Kudus. Het tweetal lag de voorbije weken in de lappenmand, maar heeft vrijdag weer met de groep getraind. Ook Edson Álvarez keert terug bij Ajax. Hij was afgelopen zondag in de topper tegen PSV geschorst.

Ajax beschikt over een nagenoeg fitte selectie voor de bekerfinale tegen PSV. Alleen Kian Fitz-Jim en Ahmetcan Kaplan ontbreken door uiteenlopende blessures. Rensch en Kudus zijn nog altijd een vraagteken. De kans bestaat dat de vleugelverdediger en buitenspeler weer van de partij zijn in De Kuip, zo gaf Heitinga vrijdag te kennen tijdens de persconferentie.

"Rensch en Kudus hebben vandaag een gedeelte meegetraind", aldus Heitinga. "Daar moeten we nu de reactie van afwachten. Morgen worden daar knopen over doorgehakt. Als het geen reactie geeft gaan we het gesprek met de speler aan. De een (Rensch, red.) is er iets langer uit geweest dan de ander (Kudus, red.), maar ze staan weer op het veld."

Rensch kwam op 12 maart voor het laatst in actie in de uitwedstrijd tegen Heerenveen. De rechtsback kampte met een bovenbeenblessure en moest daardoor onder meer twee Klassiekers (competitie en beker) missen en de topper van afgelopen weekend. Kudus moest de laatste drie wedstrijden missen nadat hij in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord een spierblessure opliep.