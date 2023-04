Heitinga denkt aan ingreep: ‘Dit was onze beste man op het veld, veelzeggend...’

Zondag, 23 april 2023 om 17:59 • Jeroen van Poppel

John Heitinga geeft na afloop van de ontluisterende middag voor Ajax toe dat PSV (3-0) de terechte winnaar is. De trainer van de Amsterdammers vindt dat zijn ploeg het openingsdoelpunt van Luuk de Jong te vroeg incasseerde. Daarna slaagde Ajax er niet in om de spaarzame kansen af te maken. "Vandaag heeft PSV terecht gewonnen. Het gaat om een stukje effectiviteit", aldus Heitinga bij ESPN.

"De eerste kans lag er gelijk in", weet Heitinga. Een feilloze voorzet van Johan Bakayoko werd ingekopt door Luuk de Jong. "We kregen later wat kansjes, maar scoorden niet. We zijn een aantal keer de trechter ingelopen en daarin hebben zij ons pijn kunnen doen. In topduels hangt het af van momenten. Stevie (Bergwijn, red.) moet die bal wellicht geven aan Steven Berghuis. De aansluiting had daarna ook gemaakt kunnen worden, maar die ging via de paal eruit." Heitinga doelt op een schot van Kenneth Taylor bij een 2-0 stand.

Ajax heeft in de Eredivisie dit seizoen geen enkele topper gewonnen. "Uiteindelijk is dit een heel moeilijk seizoen", geeft Heitinga toe. "Je wil dat je creatieve spelers het verschil kunnen maken. Ik wil vooral praten over de spelers die nu wel beschikbaar zijn. Dat ik denk dat Jorrel Hato vandaag onze beste man op het veld was, dat zegt wel veel. Of de anderen niet goed genoeg zijn? Dat zeg ik niet. Jij mag dat concluderen, ik doe dat niet. Ik denk dat wij als team naar een hoger niveau kunnen en moeten, maar we moeten wel kritisch kijken naar het volgende seizoen."

Ajax liep volgens Heitinga vanaf het begin achter de feiten aan. "We speelden PSV in de kaart door de openingsgoal weg te geven. Dan weet je dat het tempo eruit gehaald wordt. Dan moet je dat tempo zelf gaan opvoeren. Maar uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. Het was vandaag gewoon onvoldoende." Over een week speelt Ajax de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. Heitinga sluit ingrepen niet uit. "Morgen (maandag, red.) zullen we het allemaal op een rijtje zetten. Er zijn in de tweede helft fases dat we er doorheen speelden, maar dan? Wat doe je dan? Momenten dat we de bal zomaar weggeven moeten eruit."