Heftige beelden tonen harde veldslag tussen fans Bologna en Roma; drie gewonden

Supporters van Bologna en AS Roma zijn zondagavond met elkaar op de vuist gegaan. Voorafgaand aan het Serie A-duel tussen de clubs troffen hooligans van beide partijen elkaar in een woonwijk in Bologna.

Volgens de berichtgeving uit Italië had de lokale politie door middel van gebiedafzetting geprobeerd fanatieke supportersgroepen uit elkaar te houden, maar de fans van Bologna wisten door te breken tot bij de Romeinse aanhangers.

Uit beelden die rondgaan op sociale media, onder meer via Ultraswall, blijkt dat er een korte, harde confrontatie ontstond tussen beide supportersgroepen.

Er werden meerdere rake klappen uitgedeeld en over en weer werden er vuurwerkbommen gegooid. Uiteindelijk wist de politie tussen de groepen te komen. Uiteindelijk raakten drie agenten gewond, weten diverse media.

Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen bij de supporters en of er aanhoudingen zijn verricht. In totaal heeft de veldslag een kwartier geduurd.

Uiteindelijk wist Bologna met een thuiszege aan de haal te gaan. Nikola Mora verzorgde de openingstreffer voor rust, waarna Rasmus Kristensen het duel in de 48ste speelminuut besliste met een eigen doelpunt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 16 13 2 1 32 41 2 Juventus 16 11 4 1 14 37 3 AC Milan 16 10 2 4 11 32 4 Bologna 16 7 7 2 8 28 5 Napoli 16 8 3 5 9 27 6 Fiorentina 16 8 3 5 7 27 7 AS Roma 16 7 4 5 9 25 8 Atalanta 15 7 2 6 6 23 9 Torino 16 6 5 5 -2 23 10 Monza 16 5 6 5 -1 21 11 Lazio 16 6 3 7 -2 21 12 Lecce 16 4 8 4 -2 20 13 Frosinone 16 5 4 7 -5 19 14 Genoa 16 4 4 8 -5 16 15 Sassuolo 16 4 4 8 -6 16 16 Cagliari 16 3 4 9 -13 13 17 Udinese 16 1 10 5 -13 13 18 Empoli 16 3 3 10 -18 12 19 Hellas Verona 16 2 5 9 -10 11 20 Salernitana 15 1 5 9 -19 8

