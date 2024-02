Heftig verhaal Nagelsmann: 'M'n vader was een spion en pleegde zelfmoord'

Julian Nagelsmann heeft een opvallend verhaal verteld over zijn vader. De bondscoach van die Mannschaft laat weten dat zijn vader Erwin voor de Duitse federale inlichtingendienst werkte en later zelfmoord pleegde.

Nagelsmann onthult in een interview met het tijdschrijft Der Spiegel dat zijn vader vroeger een spion was. De 36-jarige oefenmeester dacht in zijn jongere jaren dat zijn vader een soldaat was, maar kwam er later achter dat hij een ander beroep had.

“Ik was vijftien of zestien jaar toen hij het me vertelde”, geeft de bondscoach van Duitsland aan. “Maar mijn vader mocht niet praten over zijn baan. Dat was ook de reden waarom hij vaak zei dat het hem allemaal te veel werd. Hij kon zijn zorgen niet delen. Dat heeft hem enorm belast. Ik mag er ook niet zoveel over zeggen. Ik weet trouwens niet eens precies wat hij deed.”

Nagelsmann herinnert zich dat hij worstelde met de redenen voor de dood van zijn vader. “Dat was moeilijk. Mijn vader liet geen zelfmoordbrief achter, er was geen verklaring. Maar de manier waarop hij zichzelf van het leven beroofde, maakte duidelijk dat hij overtuigd was van zijn beslissing. Het voelt echt klote voor de familie, maar het hielp mij om te weten dat hij echt een einde wilde maken aan zijn leven en dat het geen schreeuw om hulp of een signaal was. Ik denk dat ik zijn beslissing moet respecteren.”

"Mijn vader was eigenlijk een heel grappige man die altijd grapjes maakte en lachte, die graag met vrienden was, gitaar speelde en altijd zong. Maar ik denk dat de werkdruk hem de das omdeed, gecombineerd met zijn algehele gezondheid. Tegen het einde van zijn leven was hij al veranderd; de druk van zijn carrière was merkbaar."

Nagelsmann werd zo’n elf maanden geleden ontslagen door Bayern München na bijna twee jaar aan het roer te hebben gestaan in de Allianz Arena. Der Rekordmeister is opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer na de aankondiging dat Thomas Tuchel aan het einde van dit seizoen vertrekt.

De bondscoach van Duitsland is van mening dat trainer bij Bayern niet altijd genoeg tijd krijgen. "Ik tekende bij Bayern op voorwaarde dat ik dingen zou veranderen. Er zijn clubs die je de tijd geven. Jürgen Klopp was vijf jaar manager van Liverpool voordat hij daar voor het eerst kampioen werd. Pep Guardiola won de Champions League met Manchester City pas na zeven jaar. De coaches bij Bayern München krijgen niet zoveel tijd om iets te ontwikkelen.”



