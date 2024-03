Heftig incident in ItaliÃ«: Lazio-spits Immobile aangevallen bij school van zoon

Heftig incident in Italië: Lazio-spits Immobile aangevallen bij school van zoon

Ciro Immobile is vrijdag ‘fysiek en verbaal’ aangevallen bij de school van zijn zoon. Dat heeft mogelijk een verband met het vertrek van Maurizio Sarri als trainer van Lazio afgelopen week. Immobile zou namelijk daarvoor al bij het bestuur van de club hebben gepleit voor een vertrek van de oefenmeester.

De 34-jarige spits werd ‘fysiek en verbaal’ aangevallen, in het bijzijn van zijn vrouw en vierjarige zoon. Het incident vond plaats bij de school van zijn zoon.

Een woordvoerder van Immobile heeft het incident inmiddels bevestigd tegenover Calcio e Finanza. Volgens die zegsman is dit ‘het gevolg van het aanzetten tot haat door sommige media en journalisten die via hun sociale mediakanalen haatdragende woorden jegens Ciro Immobile verspreidden.’

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Immobile, 57-voudig international van Italië, aangifte doet tegen de personen die betrokken waren bij het incident.

Overigens was de spits zaterdag, een dag na het incident, gewoon van de partij tijdens de Serie A-wedstrijd van Lazio tegen Frosinone. Hij stond in de basis, scoorde niet, maar zag zijn ploeg wel met 2-3 winnen.

Maurizio Sarri

Het incident zou dus mogelijk te maken hebben met het feit dat Lazio-fans Immobile kwalijk nemen verantwoordelijk te zijn voor het vertrek van Sarri. Hij maakte dinsdag bekend per direct Lazio te verlaten.

De 65-jarige Italiaan was sinds 2021 in dienst van i Biancocelesti. Anderhalve week geleden werd Lazio onder zijn leiding uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, door Bayern München. In de Serie A bezet de club momenteel de negende plek. Vooralsnog neemt Giovanni Martusciello, de voormalige assistent-trainer van Sarri, het stokje over.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties