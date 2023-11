Heerlijke tweede helft bij Twente - NEC levert uiteindelijk geen winnaar op

Zaterdag, 11 november 2023 om 21:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:29

Het duel tussen FC Twente en NEC heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. De ploeg van Joseph Oosting kwam op voorsprong, met 1-3 achter en stapte vervolgens met een 3-3 gelijkspel van het veld. Daardoor geeft het de concurrentie in de top vier de gelegenheid om uit te lopen dit weekend. Sem Steijn was de grote man met twee treffers.

Door de wervelende seizoenstart is Twente nog altijd bovenin te vinden. Met Feyenoord en AZ wedijvert de ploeg van Oosting om plek twee achter de nog foutloze koploper PSV. De afgelopen weken gaat het echter iets minder bij Twente. In twee van de drie laatste wedstrijden, tegen Heracles Almelo en FC Utrecht, werden punten verspeeld (respectievelijk 2-2 en 1-1).

Zaterdag probeerde Twente de stijgende lijn weer in te zetten. Dat moest het doen zonder de geschorste Michal Sadílek: Carel Eiting speelde in zijn plaats. Bij NEC mocht Lasse Schöne weer starten, na nog gepasseerd te zijn voor het duel met FC Volendam (3-3).

?? Jasper Cillessen gaat niet vrijuit bij de 1-0 van - wie anders dan - Sem Steijn! ??#twenec — ESPN NL (@ESPNnl) November 11, 2023

Twente schoot uit de startblokken en was al vroeg dicht bij de openingstreffer. Jasper Cillessen moest zich strekken om een inzet van Manfred Ugalde onschadelijk te maken. De NEC-goalie dankte de paal even later voor dat de brilstand intact bleef. Zelf stond hij namelijk te kijken bij de poging van Michel Vlap.

Na het enerverende begin ging de Twentse storm lange tijd liggen. Op slag van rust wakkerde hij pas weer aan, en met succes. Gijs Smal zette een aanval op en bracht de bal bij Vlap in het strafschopgebied. De aanvaller legde af op de inlopende Steijn, die recht op Cillessen schoot, maar de bal knullig onder diens voeten door zag rollen: 1-0.

Het zullen wonderwoorden zijn geweest die Meijer in de rust sprak. NEC kwam namelijk onherkenbaar voor de dag in het tweede bedrijf. Vrijwel direct had het de gelijkmaker achter Lars Unnerstall liggen: Mathias Ross kopte, hoewel onbedoeld, raak uit een hoekschop van Schöne.

Twente leek van slag en kwam weldra zelfs op achterstand. Bart van Rooij was het eindstation van een schitterende aanval over links en bracht de meegereisde uitfans in extase. Ze wisten niet wat ze overkwam toen ook de 1-3 viel. Youri Baas was met een kunstig stiftje verantwoordelijk.

Oosting besloot in te grijpen en bracht onder meer Ricky van Wolfswinkel voor de tegenvallende Eiting. Dat sorteerde effect: een kwartier voor tijd schoot Steijn uit een rebound de 2-3 tegen de touwen. Toen Ugalde de 3-3 maakte, appelleerde NEC nog voor buitenspel, maar arbiter Joey Kooij liet de treffer staan.