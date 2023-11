Heerlijke hattrick helpt Telstar aan ruime overwinning op Den Bosch

Vrijdag, 17 november 2023 om 20:52 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:55

Telstar heeft vrijdagavond overtuigend weten te winnen van FC Den Bosch: 1-4. De ploeg uit Velsen-Zuid had dat met name te danken aan Zakaria Eddahchouri, die zijn ploeg met een hattrick aan de overwinning hielp. In de eerste helft werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd, nadat er vanaf de thuistribune 'Kut KNVB' werd geroepen.

Dat gebeurde nadat scheidsrechter Michael Eijgelsheim een penalty gaf aan Telstar vanwege een overtreding op Eddahchouri. Deze beslissing leidde tot onvrede bij de supporters van Den Bosch, die het klaarblijkelijk niet eens waren met de beslissing van de arbitrage.

"Kut KNVB", zou er vervolgens te horen zijn geweest vanaf de thuistribune. Dit was voor scheidsrechter Michael Eijgelsheim reden genoeg om de wedstrijd tijdelijk te staken. Het is onbekend of er ook andere dingen werden geroepen.

Na een onderbreking van zo'n vijftien minuten werd er weer gevoetbald. De penalty bleef staan en werd benut door de man op wie de overtreding gemaakt werd: Eddahchouri. Daardoor gingen beide ploegen de kleedkamers in met een 0-1 ruststand.

Na de rust bouwde Telstar zijn voorsprong uit. Een afgevallen bal belandde bij diezelfde Eddahchouri, die vanaf de rand van het zestienmetergebied heerlijk de verre hoek vond: 0-2. Slechts vijf minuten laten liep Telstar verder uit via Tom Overtoom, wiens rollertje te machtig bleek voor doelman Jakub Ojrzynski: 0-3.

De marge van drie zou niet lang op het scorebord blijven staan, daar Den Bosch via Ryan Yang Leijten iets terugdeed. De middenvelder schoot heerlijk binnen met de wreef van buiten het strafschopgebied: 1-3.

Het laatste zegje woord was voor Telstar en met name Eddahchouri. Een afstandsschot van Alex Plat werd niet goed verwerkt door Ojrzynski, waardoor de bal maar weer eens voor de voeten van de 23-jarige aanvaller van Telstar kwam. In de rebound was het voor Eddahchouri een koud kunstje: 1-4.