Heerlijk afstandsschot Igor Paixão lijkt kampioensduel Feyenoord te beslissen

Zondag, 14 mei 2023 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Feyenoord had zich geen betere start van de mogelijke kampioenswedstrijd kunnen wensen. De ploeg van Arne Slot kwam zondag in De Kuip tegen Go Ahead Eagles binnen twintig minuten op een dubbele voorsprong. Oussama Idrissi opende de score na een kwartier door na een uitstekende een-twee met Mats Wieffer van dichtbij af te ronden: 1-0. Binnen drie minuten daarna werd Santiago Giménez vanuit de as gelanceerd door Igor Paixão. Onder grote druk van zijn opponent vuurde de spits van Feyenoord knap raak: 2-0. Negen minuten na rust maakte Paixão er op schitterende wijze 3-0 van door de bal van afstand in de verre kruising te krullen. Bij winst wordt Feyenoord voor de zestiende keer landskampioen van Nederland.

Prachtig! Igor Paixão krult de 3-0 binnen in de kampioenswedstrijd van Feyenoord ??#feygae pic.twitter.com/ionONfElxJ — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Feyenoord op titelkoers: Santiago Gimenez ramt de 2-0 tegen de touwen! ????#feygae pic.twitter.com/wFCbNBw4aU — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

In De Kuip lopen ze vast op de zaken vooruit ??#feygae pic.twitter.com/tBaqGa9sns — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023