Heerenveen weigert mee te werken aan vertrek van gewilde Noppert

SC Heerenveen weigert mee te werken aan een transfer van Andries Noppert naar Turkije. Voetbal International meldde maandagochtend dat Adana Demirspor de 29-jarige sluitpost tot het einde van het seizoen wil huren. Een winters vertrek van Noppert is voor de Friezen echter onbespreekbaar.

Noppert zou eventueel naar Adana Demirspor kunnen verkassen, omdat de transfermarkt in Turkije pas sluit op 9 februari. Voor Ferry de Haan, de algemeen directeur van Heerenveen, is een vertrek alleen geen optie.

"We moeten en gaan Andries helpen om zijn hoge niveau snel weer te bereiken", laat De Haan in een korte reactie weten. Noppert verloor recent zijn basisplek bij Heerenveen aan Mickey van der Hart door enkele mindere optredens.

Adana Demirspor zou concreet geïnteresseerd zijn in de diensten van de Nederlandse goalie. Volgens VI-journalist Martijn Krabbendam wil de huidige nummer negen van de Turkse Süper Lig, waar Patrick Kluivert tot december vorig jaar trainer was, Noppert huren met een optie tot koop.

De Friese doelman was eind 2022 nog eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. Sindsdien worstelt hij met zijn vorm. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen trok afgelopen maand na een fout in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2) zijn conclusies door Van der Hart tot eerste doelman te benoemen.

De Friezen stonden in eigen huis met 2-1 voor tegen AZ en speelden bovendien met een man meer. Door een blunder van Noppert, die de bal tegen ploeggenoot Pawel Bochniewicz aanschoot, eindigde het duel echter in een gelijkspel.

Het was niet de eerste keer dat Noppert niet vrijuit ging dit seizoen. De doelman ging eerder onder meer in de fout tegen PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en FC Twente. De sluitpost werd door trainer Kees van Wonderen dan ook niet langer de hand boven het hoofd gehouden.

