Heerenveen laat speler met bijna 150 wedstrijden in de Eredivisie transfervrij vertrekken

Ché Nunnely is bezig aan zijn laatste maanden bij sc Heerenveen. De Friese club heeft besloten het aflopende contract van de 26-jarige aanvaller niet te verlengen. De verbintenis van Nunnely is formeel opgezegd.

Selectiespelers die niet in hun eerste contract zitten, moeten voor 1 april duidelijkheid krijgen van hun werkgever. Heerenveen heeft Nunnely laten weten dat hij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Via de clubwebsite doet Heerenveen ook nog een aantal andere mededelingen. “De contracten van Mickey van der Hart, Mats Köhlert, Hussein Ali, Alireza Jahanbakhsh, Bernt Klaverboer en Dimitris Rallis lopen ook af.”

“Omdat zij nog in hun eerste contract zitten, hoeft de club pas uiterlijk 31 mei een beslissing over hun toekomst te nemen. Jordy de Wijs, Milos Lukovic en Ilias Sebaoui worden tot het einde van het seizoen gehuurd.”

Heerenveen plaatst een belangrijke kanttekening. “Een (eventuele) formele opzegging betekent niet per se het einde van de samenwerking. De club kan nog in gesprek gaan met de betreffende spelers over een nieuwe overeenkomst.”

Heerenveen is nog in gesprek met stafleden Henk Brugge, Joey van den Berg en Jan Bekkema over een mogelijk langer verblijf.

Brugge stond onlangs tegen AZ (3-1 winst) voor de groep als interim-trainer. Vervolgens nam Robin Veldman het stokje over als hoofdtrainer.