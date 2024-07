Heerenveen dendert door en sloopt LaLiga-tegenstander Rayo Vallecano met liefst 5-0

Sc Heerenveen heeft ook zijn vierde wedstrijd in de voorbereiding winnend afgesloten. Nadat de ploeg van trainer Robin van Persie al afrekende met FC Dordrecht (5-0), Almere City (1-0) en PEC Zwolle (5-2), moest Rayo Vallecano er vrijdagavond ook aan geloven: 5-0. Daniel Karlsbakk was met een hattrick de grote man.

Na een kleine twintig minuten spelen wist Osame Sahraoui de score te openen. De Noor, die in de belangstelling staat van Lille OSC, dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen, speelde meerdere directe tegenstanders uit en zag zijn inzet via een Rayo-verdediger in de verre hoek vallen: 1-0.

Na rust zou Heerenveen de fans in het Abe Lenstra Stadion verwennen met vier treffers tegen de nummer zeventien van het afgelopen seizoen in LaLiga. Luuk Brouwers werd de diepte ingestuurd door Oliver Braude. Brouwers behield het overzicht en legde breed op Karlsbakk, die simpel binnentikte: 2-0.

Na een klein uur spelen maakte Karlsbakk zijn tweede van de avond. Brouwers zette goed druk en via Karlsbakk kwam de bal terecht bij Sahraoui. Zijn actie leverde niets op, maar zomeraankoop Danilo Al-Saed kreeg een nieuwe kans en schoot in de korte hoek tegen de doelman aan. Gelukkig voor Heerenveen was daar Karlsbakk, die de rebound binnenschoot: 3-0.

Heerenveen had weinig te duchten van Rayo en wist de marge halverwege de tweede helft naar vier te tillen. Een pass van Mats Köhlert kwam net achter Brouwers terecht, maar laatstgenoemde wist de bal met een uiterste sliding toch nog bij Simon Olsson te krijgen. De Zweed vond de verre hoek met een heerlijke krul: 4-0.

Tien minuten voor tijd speelde Karlsbakk het slotakkoord. Invaller Dimitris Rallis werd hardhandig en onhandig neergehaald in de zestien, wat Heerenveen een strafschop opleverde. Karlsbakk ging achter de bal staan en met een schot in de rechteronderhoek completeerde hij zijn hattrick: 5-0.

Heerenveen neemt het op 3 augustus nog op tegen Middlesbrough. In dat duel zal Andries Noppert het doel verdedigen. De (voormalig-)Oranje-international moest het tegen Rayo doen met een plek op de bank. Heerenveen opent zijn Eredivisie-seizoen op 11 augustus, uit tegen Ajax.

Opstelling sc Heerenveen: Van der Hart; Braude, Kersten, Bochniewicz, Köhlert; Condé, Olsson, Brouwers; Al-Saed, Karlsbakk, Sahraoui.