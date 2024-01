Heerenveen blundert er op los en gaat weer fors onderuit tegen Excelsior

Excelsior heeft zich vrijdagavond gerevancheerd voor de nederlagen tegen PSV (3-1) en FC Groningen (0-2 in de TOTO KNVB Beker) van afgelopen week. De Rotterdammers overtuigden op eigen veld en wonnen met klinkende cijfers van het povere sc Heerenveen: 3-0. Excelsior won eerder dit seizoen met dezelfde cijfers van de Friezen in het Abe Lenstra Stadion.

De eerste doelpoging van Excelsior was direct raak in de achttiende minuut. Troy Parrott bediende Couhaib Driouech, die Andries Noppert van dichtbij passeerde: 1-0. Het was het begin van een zeer pijnlijke avond voor het tegenvallende Heerenveen.

De Friezen stonden bij de 2-0 na 25 minuten spelen namelijk enorm te klungelen. Denzel Hall dacht dat de pass van Patrik Walemark niet voor hem bedoeld was en liet de bal daarom lopen. Parrott was er als de kippen bij om Noppert te verschalken, tot grote vreugde van de Excelsior-fans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het was een wonder dat Excelsior de wedstrijd na een halfuur niet al had beslist. Lazaros Lamprou en Parrott kopten op de paal, waarna Kenzo Goudmijn van dichtbij ruim over schoot. Kees van Wonderen greep in bij de bezoekers en haalde Walemark en Anas Tahiri nog voor rust naar de kant, tot ongenoegen van het duo. Pelle van Amersfoort en Ché Nunnely kwamen het veld in.

Excelsior gooide het eenzijdige duel na ruim een uur spelen definitief in het slot. Noppert keerde nog wel de inzet van Redouan El Yaakoubi, maar was kansloos op de inzet van Lamprou: 3-0.

Heerenveen beet kort na rust nog wel van zich af, maar was na de 3-0 Rotterdamse treffer slechts een tandenloze tijger. Het veel fellere Excelsior had via Driouech nog kunnen scoren, maar Noppert redde bekwaam.

Excelsior speelde de eerste thuiswedstrijd van 2024 rustig uit en schreef drie dikverdiende punten bij. Het was overigens de eerste zege na een reeks van tien duels zonder overwinning in de Eredivisie. Heerenveen moet de wonden likken en en zich voorbereiden op het bezoek van AZ van volgende week zondag.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties