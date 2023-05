‘Heel veel belangstelling’ voor Van den Boomen en Spierings: PSV wil toeslaan

Donderdag, 4 mei 2023 om 21:31 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:38

Branco van den Boomen en Stijn Spierings lijken bezig aan hun laatste weken in het shirt van Toulouse. Beide middenvelders lopen komende zomer uit hun contract en kunnen rekenen op behoorlijk wat interesse, meldt Voetbal International. Onder meer PSV is zeer geïnteresseerd in beide spelers en de Eindhovenaren zien Spierings als opvolger van de mogelijk vertrekkende Ibrahim Sangaré. Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal lijken Toulouse voorlopig juist wél trouw te zullen blijven.

Van den Boomen is wederom bezig aan een uitstekend seizoen bij Toulouse. Tot dusver was hij in 36 officiële duels goed voor zes treffers en dertien assists. Die statistieken zijn niet onopgemerkt gebleven, vertelde Mike Verweij onlangs al in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Er is heel veel belangstelling voor Van den Boomen. Wat hij bij Toulouse doet is ontzettend knap. Van de week ging het gerucht dat hij heel nadrukkelijk in de belangstelling stond van Royal Antwerp. Dat heb ik gecheckt bij z’n zaakwaarnemers. Hij staat daar op een lijst, maar er is inmiddels heel veel belangstelling, ook door zijn contractsituatie”, aldus Verweij. Van den Boomen wordt al enige tijd veelvuldig gelinkt aan onder meer Feyenoord en PSV.

Ook Spierings is gewild bij verschillende topclubs. Volgens VI kan de verdedigende middenvelder rekenen op belangstelling van clubs uit Spanje, Italië, Engeland, Turkije en Nederland. “Er is veel aan de hand rond Stijn”, liet zijn zaakwaarnemer Ali Dursun weten aan het voetbaltijdschrift. “Het gaat om grote clubs. Met alle respect, maar Stijn is op een leeftijd en op een punt in zijn loopbaan dat hij een echt grote stap kan en moet maken.”

Spierings speelde dit seizoen mee in 38 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Net als Van den Boomen speelt hij sinds 2020 bij Toulouse. Vorig jaar promoveerden de middenvelders met Toulouse naar de Ligue 1, waarin het op dit moment de dertiende plaats bezet. Afgelopen zaterdag veroverde de club voor het eerst in de clubgeschiedenis de Coupe de France, door FC Nantes met 1-5 te verslaan.