Heel Ajax vreest voor vertrek: ‘Cijfers waar niemand aan kan tippen’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 07:59 • Laatste update: 08:14

Johan Inan heeft in het Algemeen Dagblad een mooie ode gebracht aan Mohammed Kudus. De flankspeler annex middenvelder van Ajax staat op het punt om de club te verlaten voor West Ham United en zou zaterdagmiddag tegen Excelsior zomaar zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers kunnen spelen. "Als er één voetballer in Nederland is waar je nog voor naar het stadion gaat, is het Kudus wel."

Indien de transfer van Lucas Paquetá van West Ham naar Manchester City doorgang vindt, kan men zich ook bij Ajax schrap zetten. In dat geval schakelen the Hammers door naar Kudus als ideale opvolger. Tot die tijd draagt de Ghanees international nog het shirt van Ajax, zo ook zaterdagavond tegen Excelsior. Inan drukt Ajax-fans en andere voetballiefhebbers op het hart om te genieten van de buitenspeler zolang hij nog in de Eredivisie actief is.

"Geen speler in de eredivisie dribbelde afgelopen seizoen zo goed als Kudus. Twee van de drie dribbels slaagt bij hem. Een moyenne waar andere – inmiddels vertrokken – publiekspelers als Simons en Vaclav Cerny bij lange na niet aan tipten", aldus Inan, die ook zag dat Kudus door blessures langzaam op stoom kwam. "Kudus bleek een unieke speler, al duurde het lang tot hij zijn eerste flitsen van wereldklasse een goed vervolg kon geven."

"Dan mag Kudus zonder bal vaak nog te laat reageren, met het leer aan zijn voet toont hij zich bij Ajax steeds vaker ongrijpbaar. Als er één voetballer in Nederland is waar je nog voor naar het stadion gaat, is het Kudus wel. In de Johan Cruijff Arena weten ze er na een jaar van goals, slaloms en hoogstandjes dus alles van. Hoe meer spelers hem in de nek hangen, hoe fraaier hij zich uit de drukte manoeuvreert. De bal met zijn sterke lichaam afschermend, aan een touwtje houdend met zijn techniek en tot slot de ontsnapping met zijn acceleratie."

Inan weet dat intern de vrees heerst dat Kudus vertrekt. "In een jaar tijd werd de Ghanese WK-uitblinker aan de halve Premier League gelinkt. Welke club ook besluit door te pakken, met de eerder gehanteerde vraagprijs van 40 miljoen euro neemt Ajax al geen genoegen meer. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat liet al doorschemeren een contractverlenging voor te zullen stellen als Kudus zijn transfer weer niet te pakken krijgt. Dat is niet alleen voor het technisch hart en de achterban van Ajax te hopen, maar ook voor de neutrale liefhebber van de Eredivisie."