Heeft komst van Henderson gevolgen? ‘Hij gaat niet meer spelen bij Ajax’

Diego Biseswar denkt dat de komst van Jordan Henderson slecht nieuws is voor Silvano Vos. De voormalig vleugelaanvaller van onder meer Feyenoord verwacht dat de pas achttienjarige controleur bij Ajax moet wijken voor de 33-jarige Engelsman, die afgelopen week in Amsterdam neerstreek.

Biseswar denkt dat de onervaren Vos een hoop kan leren van de veel oudere Henderson. "Maar hij gaat niet meer spelen", voorspelt de clubloze aanvaller zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

"Hij gaat weer terug naar de Keuken Kampioen Divisie, naar Jong Ajax. Ze hebben ook die jongen van Excelsior (Kian Fitz-Jim, red) teruggehaald. Waarom hebben ze dat gedaan?", vraagt Biseswar zich hardop af.

Volgens Biseswar, die voorlopig meetraint bij het SC Cambuur van Henk de Jong, kan het huidige Ajax alleen meer profiteren van de komst van Henderson. "De jeugd van nu heeft geen persoonlijkheden meer."

"Ik had hier een paar dagen geleden nog een discussie over met oud-spelers. Het hoeft niet zo extreem, maar hiërarchie hoort wel bij het voetbal. Jongens die ouder zijn die dingen beslissen. Dat mis je nu ook gewoon bij Ajax", legt hij de vinger op de zere plek in Amsterdam.

Biseswar is benieuwd wat Henderson de komende maanden zal toevoegen aan het spel van Ajax. "Ik ben van mening dat Engelse spelers buiten Engeland eigenlijk niet heel goed zijn. Dat komt omdat ze gewend zijn aan een bepaald systeem. Ik ben dus wel benieuwd hoe hij het gaat doen."

Henderson is zondag overigens nog niet beschikbaar voor trainer John van 't Schip in de thuiswedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk. De verwachting is dat hij op 27 januari zijn debuut kan maken in het uitduel met Heracles Almelo.

