Heeft Ajax het verkeerd gezien? Flop opgeroepen door viervoudig wereldkampioen

Lorenzo Lucca mag dromen van zijn interlanddebuut. De 23-jarige aanvaller is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Italië.

Lucca speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Ajax, maar kan niet bepaald terugkijken op een geslaagde periode in Amsterdam. In de Serie A weet de 2,01 meter lange spits wel te imponeren.

Pisa heeft Lucca deze jaargang verhuurd aan Udinese, waar de boomlange aanvaller het net in 28 competitiewedstrijden al 7 keer wist te vinden. Het heeft hem een uitverkiezing opgeleverd voor de nationale ploeg van Italië. La Squadra Azzurra oefent later deze maand tegen Venezuela en Ecuador.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bondscoach Luciano Spalletti wil Lucca tijdens deze vriendschappelijke interlands van dichtbij aan het werk zien. De andere opgeroepen centrumspitsen zijn Giacomo Raspadori (Napoli) en Mateo Retegui (Genoa).

Lucca kwam vorig seizoen tot zestien duels voor Ajax en veertien optredens namens Jong Ajax. De Italiaan was twee keer trefzeker in de hoofdmacht, bij de beloftenploeg wist hij het net zesmaal te vinden. De Amsterdammers hadden bij de huurdeal een koopoptie van tien miljoen euro op de aanvaller bedongen, maar besloten deze uiteindelijk dus niet te lichten.

Ondanks dat Lucca niet veel voor de Amsterdammers speelde en na een jaar alweer moest vertrekken, bewaart hij geen slechte herinneringen aan zijn tijd bij Ajax. “Het avontuur in Nederland heeft me enorm geholpen”, zei hij tegenover Italiaanse media.

“Ajax is een voetbalschool. Het was mijn eerste jaar in het buitenland en het heeft mij op mentaal vlak veel geholpen, maar ook op individueel niveau. Het is een andere manier van werken dan in Italië.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties